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vremenska prognoza

Hrvatskoj se približava nova ciklona, u dijelu zemlje moguć i snijeg

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Tea Blažević
|
23. lis. 2026. 07:12
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Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno je vedro duž obale, dok u unutrašnjosti ima magle, smanjena je vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

U nastavku petka bit će sunčanije, nakon razilaženja magle, ali treba računati i na prolaznu naoblaku. Jačat će južina, a onda navečer sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će najprije zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar. U noći na subotu i tijekom subote oborina će se širiti i drugdje.

Subota će biti pretežno oblačna s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim duž Jadrana i uz Jadran. Bit će hladnije, kako će zapuhati vjetar sjevernog smjera, stoga će temperature u dijelu unutrašnjosti biti i desetak stupnjeva niže u odnosu na prethodne dane. Kiša bi na planinama mogla prijeći i u snijeg. Na moru će bura biti jaka, čak i olujna, osobito na sjevernom dijelu. 

U noći na nedjelju i u nedjelju ujutro kiše još može biti na istoku i jugu, i kasnije poslijepodne i navečer tek prolazno.

Novi tjedan donosi stabilnije i toplije prilike. 

Teme
vremenska prognoza

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