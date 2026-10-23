vremenska prognoza
Hrvatskoj se približava nova ciklona, u dijelu zemlje moguć i snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno je vedro duž obale, dok u unutrašnjosti ima magle, smanjena je vidljivost na cestama u unutrašnjosti.
U nastavku petka bit će sunčanije, nakon razilaženja magle, ali treba računati i na prolaznu naoblaku. Jačat će južina, a onda navečer sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će najprije zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar. U noći na subotu i tijekom subote oborina će se širiti i drugdje.
Subota će biti pretežno oblačna s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim duž Jadrana i uz Jadran. Bit će hladnije, kako će zapuhati vjetar sjevernog smjera, stoga će temperature u dijelu unutrašnjosti biti i desetak stupnjeva niže u odnosu na prethodne dane. Kiša bi na planinama mogla prijeći i u snijeg. Na moru će bura biti jaka, čak i olujna, osobito na sjevernom dijelu.
U noći na nedjelju i u nedjelju ujutro kiše još može biti na istoku i jugu, i kasnije poslijepodne i navečer tek prolazno.
Novi tjedan donosi stabilnije i toplije prilike.
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