Hrvatskoj se približava nova ciklona, u dijelu zemlje moguć i snijeg

Subota će biti pretežno oblačna s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim duž Jadrana i uz Jadran. Bit će hladnije, kako će zapuhati vjetar sjevernog smjera, stoga će temperature u dijelu unutrašnjosti biti i desetak stupnjeva niže u odnosu na prethodne dane. Kiša bi na planinama mogla prijeći i u snijeg. Na moru će bura biti jaka, čak i olujna, osobito na sjevernom dijelu.