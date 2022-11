Na pomolu pogoršanje vremena, donosi kišu i niže temperature

Podijeli:







Izvor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Duboka ciklona stacionira nad istočnim Atlantikom južno od Islanda. Na prednjoj strani ciklone puše jak i olujni jugozapadni vjetar uzrokujući probleme u prometu u Irskoj, Engleskoj i Škotskoj. Visinsko strujanje donosi nad Europu topao i suh saharski zrak. Plitka ciklona koja je na vrijeme kod nas djelovala prošli tjedan popunjava se nad Egejskim morem. Nad Europom je polje visokog tlaka koje povezuje Azorsku anticiklonu i anticiklonu nad istočnom Europom.

Pod utjecajem anticiklone vrijeme je stabilno, u unutrašnjosti je jutros bilo magle s rosuljom, a na Jadranu vedro. Mjestimice je u unutrašnjosti i unutrašnjosti Istre bilo mraza. Danas će vrijeme nakon dizanja i razilaženja jutarnje magle biti sunčano.

Poslijepodne na Jadranu porast naoblake sa zapada, a zapuhat će slabo jugo. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 13 do 18, u mjestima s dugotrajnom maglom oko 6, na Jadranu od 18 do 22, a na otocima do 25°C.

Prognoziramo u srijedu i četvrtak mali porast temperature. Više naoblake i kratkotrajna slaba kiša moguća je srijedu navečer i u četvrtak u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu.

U petak očekujemo prolaz oslabljene fronte uz naoblačenje i kratkotrajno jugo. Na Jadranu i u Gorskom kotaru moguće su veće količine oborine. U subotu će jugo skrenuti na istočnjak i buru te će zahladiti.

Prognoziramo za vikend oblačno vrijeme s povremenom slabom kišom i burom na Jadranu. Minimalne temperature u unutrašnjosti od 2 do 6, u planinskim krajevima oko 0°C, na Jadranu od 8 do 12°C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu od 15 do 17° C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.