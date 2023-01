Na pomolu zahlađenje uz obilnu kišu i snijeg

Podijeli :

Izvor: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Duboka ciklona nalazi se sjeverno od Velike Britanije. Nad Europu prodire nestabilni vlažan zrak s Atlantika. Nestabilni zrak prodrijet će u nedjelju južno od Alpa i doći će do formiranja Genovske ciklone. Hladna anticiklona je nad istočnom Europom blokira premještanje nestabilnog zraka prema istoku i usmjerava ga prema sjeveru. Naši krajevi nalaze se pod utjecajem tople zračne mase. Sjeverno od Alpa prolazi oslabljena hladna fronta koja još jutros djeluje na vrijeme u

našim sjevernim krajevima.

Danas će vrijeme biti djelomice sunčano. Na srednjem i južnom Jadranu te u Slavoniji i Baranji prijepodne umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom mjestimice. Na najvišim vrhovima gorja slab snijeg. Tijekom dana prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Potkraj dana na Jadranu će bura slabjeti i okrenuti na zapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 5 do 10 °C, na Jadranu od 9 do 15°C.

U nedjelju promjenjivo oblačno i dalje iznadprosječno toplo. Poslijepodne i navečer će se naoblačenje sa zapada proširiti na cijelu unutrašnjost i Jadran. Jugo u jačanju, a u noći na ponedjeljak na sjevernom Jadranu, Kvarneru i Gorskom kotaru očekujemo obilne oborine, dok će u planinama iznad 1000 metara kiša prelaziti u snijeg.

U ponedjeljak malo hladnije, s maksimalnim temperaturama zraka u unutrašnjosti oko 5, a na Jadranu do 10 stupnjeva Celzija. Jugo u jačanju uz obilnu kišu, osobito na Jadranu i planinama zaobalja. U planinskim krajevima Gorskog kotara i Like snijeg.

Jaka ciklonska aktivnost nad Genovskim zaljevom i sjevernim Jadranom uz jugo uzrokovat će manji porast temperature zraka do sredine tjedna. Prognoziramo obilnu kišu koja će padati promjenjivim intenzitetom i kraćim prekidima cijeli tjedan, a tek krajem tjedna prestanak kišnog razdoblja i to najprije na Jadranu i uz Jadran. Očekujemo u unutašnjosti do 30 litara kiše na četvorni metar. Na Jadranu i u zaobalju obilne oborine, mjestimice do 70 litara kiše. U planinskim

krajevima do 4 centimetra snijega na tlu.

Krajem tjedna prestanak oborina, zahlađenje, skretanje vjetra na buru, a u unutrašnjosti djelomično razvedravanje uz jutarnju maglu i mraz. Na Jadranu će puhati vjetrovi južnog kvadranta. Sredinom tjedna jugo i oštro puhat će olujnom jačinom, a uz plimu i visoke valove moguće je lokalno plavljenje obala. Krajem tjedna na sjevernom Jadranu zapuhat će

bura.

