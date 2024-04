Na snazi crveni Meteoalarm, za vikend ponovno do 30 stupnjeva

Podijeli :

Sanjin Strukić/Pixsell

Donosimo prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Umjereno do pretežno oblačno je u većini predjela Hrvatske, uslijed premještanja ciklone preko Jadrana. U nastavku srijede treba računati na mogućnost kiše i pljuskova, no uglavnom samo na području gorske Hrvatske i sjevernog Jadrana. U nastavku dana jačat će vjetar sjevernog smjera, sjeverac i sjeveroistočnjak, bura će na moru biti jaka i olujna, na snazi je najviši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda, za područje pod Velebitom. Mogući su udari vjetra i do 120 km na sat. U skladu s pritjecanjem hladnijeg zraka, temperature će danas biti niže.

Vjetrovito će biti još i tijekom četvrtka, osobito u prvom dijelu dana, kad će još biti i oblačnije, uz mogućnost za još malo kiše u gorskoj Hrvatskoj.

Kraj tjedna i vikend ponovno donose stabilizaciju vremena i sve toplije prilike, temperature će ponovno lokalno porasti do 30 stupnjeva.

