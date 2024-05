Nestabilan vikend: Bit će sunca, ali i grmljavine i kiše. Evo gdje

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nad našim krajevima jača greben visokog tlaka, a nestabilna zračna masa premješta se prema istoku. Nad zapadnu Europu s Atlantika prodire nestabilan vlažan zrak uzrokujuči pljuskove kiše i grmljavinske oluje. Nestabilan zrak premještat će se sjevernije od Alpa i u našim krajevima utjecat će na vrijeme sredinom idućeg tjedna.

Danas prognoziramo postupno razbijanje naoblake i dulja sunčana razdoblja. Do večeri će se razvedriti u svim krajevima. U gorskim krajevima mala je vjerojatnost za pokoji lokalni pljusak kiše. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature na Jadranu oko 23, a u untrašnjosti i do 26 C.

Nedjelja pretežno sunčana uz slab razvoj dnevne naoblake i malu vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak u gorskim krajevima unutrašnjosti. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 9, a na Jadranu oko 12. Ujutro u unutrašnjosti uz kotline rijeka moguća je niska magla. Najviše dnevne temperature od 22 do 27 C. Puhat će slab

jugozapadnjak.

