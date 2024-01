Novi šef DHMZ-a otkrio što nas očekuje do kraja zime: Moguć je još barem jedan kraći hladni val

Podijeli :

Od prvog dana ove godine na čelu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) novi je ravnatelj, 38-godišnji klimatolog dr. sc. Ivan Güttler.

U velikom intervjuu za Večernji list, Güttler je otkrio kako nas očekuje još barem jedan hladni val ove sezone.

“Kada je riječ o prognozi za ovu zimu, do kraja klimatološke zime, dakle do početka ožujka, velika je vjerojatnost za vrijeme toplije od prosjeka u cijeloj Hrvatskoj. Što se količine oborine tiče, postoji signal za količinu oko prosječne ili veću od toga. No bez obzira na očekivano toplije vrijeme od prosjeka, može biti kraćih razdoblja s temperaturom nižom od prosjeka, moguće i osjetno nižom. Stoga se ne može isključiti pojava barem jednog kraćeg hladnog vala, kao ni pojava kraćih razdoblja s količinom oborine mjestimice većom od prosječne. Trenutačno se ne može govoriti i o vrsti oborine”, otkrio je Güttler.

Novi ravnatelj DHMZ-a objasnio je i s kakvim se poteškoćama meteorolozi susreću kod izrada dugoročnih prognoza.

“Kada radimo sezonske prognoze onda se one baziraju na tome kolika je vjerojatnost da neki mjesec ili sezona budu topliji, hladniji, kišovitiji ili snježniji od prosjeka. Problem je što su u ovim našim geografskim širinama te prognoze ograničene. Sezonske prognoze jako dobro funkcioniraju u tropskom području zbog tamošnjih procesa. Primjerice, konkretno sad imaju El Niño, jednu toplu anomaliju temperature Tihog oceana, i to im olakšava prognozu jer znaju što te topline rade oborinama. Ovdje u Europi više se suočavamo s izazovima u vezi sezonskih prognoza. U dijelu temperature vidi se napredak, ali oborine nam i dalje pričinjavaju ‘glavobolju’. S kvalitetom sezonskih prognoza za oborine, uključujući i snijeg, ne možemo biti zadovoljni. Ipak, u odnosu na prije, na 70-te i 80-te godina prošlog stoljeća, vidi se fascinantan napredak što se tiče prognoza za jedan i za tri dana unaprijed”, govori Güttler.

