Ovaj tjedan očekuje nas pravo proljetno vrijeme!

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Mlazna struja nad Atlantikom proteže se na visini od 12 km od obale sjeverne Amerike do Irske te dosiže brzine do 320 km na sat. Mlazna struja donosi veliku količinu vlage koja kao atmosferska rijeka struji prema obali Europe. Očekujemo obilne oborine sredinom tjedna u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Portugalu. Nad Sredozemnim morem je greben visokog tlaka Azorske anticiklone koja se spojila s poljem visokog tlaka nad istočnom Europom.

Ciklonalna aktivnost je nad Atlantikom, a nad Europom se spojilo polje visokog tlaka Azorske i Sibirske anticiklone. Nestabilan vlažan zrak s Atlantika prodro je nad zapadnu Europu, a manja količina nestabilnog zraka nalazi se južno od Alpa te se u jugozapadnoj visinskoj struji premješta preko Apeninskog poluotoka nad Jadran. Nad sjevernom Afrikom je topla suha zračna masa koja se sporo premješta nad Sredozemno more uzrokujući neuobičajeno toplo vrijeme na Pirinejskom i Apeninskom

poluotoku te na Balkanu.

Danas će vrijeme u našim krajevima biti sunčano te prognoziramo porast temperature zraka. Na Južnom Jadranu prijepodne će biti još povećana naoblaka. Ujutro će na sjevernom Jadranu puhati slaba do umjerena bura, koja će skrenuti na maestral. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu i priobalju od 15 do 20 °C.

Sutra nastavak stabilnog sunčanog i sve toplijeg vremena tako da će jutarnje temperature biti od 3 do 7 u unutrašnjosti, a na Jadranu oko 10, najviše dnevne od 18 do 22.

Stabilno i djelomice sunčano vrijeme zadržat će se do vikenda. U subotu očekujemo naoblačenje sa zapada uz prolaz hladne fronte te mjestimičnu kišu, grmljavinu i udare vjetra. Na Jadranu će zapuhati jugo koje će na sjevernom dijelu u nedjelju skrenuti na buru. Zahladit će tako da će najviše dnevne temperature biti na razini uobičajenih temperatura ranog proljeća.

