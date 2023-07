Stiže toplinski val, temperature će ići i do 40°C. Evo koliko će potrajati

Podijeli :

Grgo Jelavić/Pixsell

Donosimo prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Nakon brzog prolaza ciklone Poly nad Europom jača polje visokog tlaka. Ostaci oslabljene hladne fronte premještaju se preko naših krajeva prema istoku uzrokujući povećanu naoblaku u većem dijelu unutrašnjosti.

Izražena ciklonalna aktivnost je nad sjevernim Atlantikom zapadno od Irske. Ciklona stacionira, produbljuje se i sporo premješta prema jugu. Mlazna struja obilazi ciklonalni vrtlog s juga te s afričog kontinenta nad zapadno sredozemlje i jug Europe premješta topli suhi zrak koji će u obliku termičkog vala narednih deset dana djelovati na vrijeme u našim krajevima.

Objavljena detaljna ljetna prognoza za Europu, evo što čeka našu regiju Prognoza: Oblačno, povremeno s plastikom

Topli suhi zrak prelaskom preko Sredozemnog mora punit će se vlagom i do nas dolaziti kao vruća vlažna zračna masa. Vlaga u zraku pojačavat će osjet topline i sparine. Danas će vrijeme biti sunčano i toplo, a na Jadranu vruće. U planinskim krajevima, unutrašnjosti i u Slavoniji slab do umjeren razvoj dnevne naoblake. Puhat će slab sjeverozapadnjak a na Jadranu tramuntana koja će okrenuti na jak maestral. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 26 do 30, na Jadranu od 28

do 33C.

U subotu sunčano, toplo i sparno. Na Jadranu i uz Jadran poslijepodnevni maestral donosit će osvježenje. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 15 do 18, a na Jadranu vruća noć s temperaturom oko 22 stupnjeva Celzijusa. Najviša dnevna temperatura u subotu od 28 do 35.

U nedjelju i početkom sljedećeg tjedna nastavak stabilnog sunčanog i vrućeg vremena. Temperature zraka će postupno rasti do srijede, kad će u unutrašnjosti doseći i do 40 stupnje Celzijusa.

Uz visok postotak vlage u zraku i sparinu osjet topline je kao da je i temperatura zraka viša. Izbjegavajte boravak na suncu oko podneva zbog visokog i vrlo visokog UV zračenja. Temperatura mora je od 24 do 27 stupnjeva Celzijusa. Poljoprivrednicima savjetujemo da domaćim životinjama osiguraju dovoljne količine vode.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.