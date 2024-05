Temperature idu gotovo do 30 stupnjeva, a zatim slijedi promjena

Podijeli :

U Hrvatskoj će u subotu prevladavati djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i najviše temperature od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva, prognozira DHMZ uz napomenu da ponegdje može biti kiše i izraženijih pljuskova, uglavnom poslijepodne i navečer u unutrašnjosti.

Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni.

Sutra promjenjivo, mjestimice u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni.

Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje bura, osobito na sjevernom dijelu, a na srednjem u prvom dijelu dana prolazno jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 20 do 25 °C.

Od ponedjeljka sunčanije, na kopnu ne i posve stabilno, pa se ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije lokalno očekuju pljuskovi, a u utorak i na moru raste vjerojatnost za kišu. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni, u nedjelju prolazno i bura te jugoistočnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.

