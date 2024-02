Temperature podsjećaju na proljeće, ali sa sljedećim tjednom stižu promjene

Podijeli :

Vesela Šegvić/N1

Polje visokog tlaka Azorske anticiklone prostire se u prizemlju od sjeverne Afrike nad Sredozemnim morem, a visinsko strujanje donosi topao afrički zrak nad Europu. Ciklonalni poremećaji premještaju se nad sjevernom Europom preko Skandinavije nad Baltik. Manja količina nestabilnog vlažnog oceanskog zraka sjeverno od Alpa djelovat će u našim sjevernim i istočnim krajevima unutrašnjosti na povećanje naoblake.

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, a na Jadranu vedro. Poslijepodne i navečer više naoblake u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, uz pojačan sjeverozapadnjak i sjeverac. Najviše dnevne temperature iznad prosjeka pa će u unutrašnjosti i na Jadranu biti i do 19 stupnjeva.

Na Jadranu i uz Jadran će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Povećane naoblake bit će u Gorskom kotaru i Lici. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od jedan do četiri stupnja, a na Jadranu oko deset. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura. Najviše dnevne temperature primjerenije su ranom proljeću, a ne sredini zime pa nas u unutrašnjosti čekaju one od 12 do 15, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 15 do 20 stupnjeva.

U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak ujutro naoblačenje sa zapada, uz kišu na sjevernom Jadranu, označit će promjenu vremena. Idući tjedan započet će uz manji pad temperature zraka i slabu buru na Jadranu.

Prvi dio tjedna vrijeme će biti promjenjivo oblačno, uz brze izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Od sredine tjedna zapuhat će jugo i jugozapadnjak, uz oblačno kišovito vrijeme. Krajem tjedna uz jako jugo na Jadranu i u planinama zaobalja moguće su veće količine oborina.

