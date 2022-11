Večeras stiže nova runda kiše. Kraj tjedna donosi i snijeg

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Uglavnom je oblačno diljem Hrvatske, no većinom suho, tek mjestimice još uz slabu kišu, i to duž Jadrana. Uz obalu pušu slabim do umjerenim intenzitetom zapadnjak i sjeverozapadnjak, dok je u unutrašnjosti vjetar većinom slab. Poslijepodne i navečer ponovno treba računati na porast naoblake sa zapada, uz intenziviranje kiše najprije na sjevernom Jadranu i u gorju, gdje već tijekom noći kiša lokalno može biti obilnija.

Petak od jutra većinom oblačan, s kišom i pljuskovima, lokalno grmljavinom. Oborina lokalno može biti izraženija, i to osobito u predjelima duž Jadrana, ali i u zapadnoj unutrašnjosti.

Prema večeri postupno razvedravanje sa zapada.

I vikend će biti nestabilan, čestu uz kišu i pljuskove, koji će se intenzivirati u drugom dijelu subote, a prodorom hladnijeg zraka, u noći na nedjelju i tijekom nedjelje može zalepršati koja pahulja snijega u gorju.

