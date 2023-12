Kiša i grmljavina za vikend, bit će i snijega. Od ponedjeljka nova promjena vremena

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklonalna aktivnost nad Atlantikom je povezana s ciklonom južno od Grenlanda, zapadno od Velike Britanije i Irske koja je slabo pokretna, blokira je snažna sibirska anticiklona koja se proteže od istočne Europe do Aljaske. Nad središnjom Europom je mjesto dodira vlažnog zraka s Atlantika i suhog hladnog zraka iz središnje Azije te se formirala slabo pokretna fronta okluzije. Premještanje ciklone s Atlantika prema istoku prati porast temperature zraka nad našim krajevima i jugo te očekujemo sredinom idućeg tjedna obilne oborine na Jadranu i u planinama zaobalja.

Slabo izražena fronta proteže se od Skandinavije do Sredozemnog mora te utječe na vrijeme u našim sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i sjevernom Jadranu. Fronta se nailaskom na visoki tlak sibirske anticiklone raspada i sporo premješta prema istoku, tako da će do kraja dana utjecati na vrijeme u istočnim krajevima unutrašnjosti.

Danas će prijepodne vrijeme u zapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu biti pretežno oblačno s mjestimičnom slabom kišom. Mala vjerojatnost za slab snijeg i susnježicu je u planinskim krajevima središnje Hrvatske. Jutarnja magla u unutrašnjosti tijekom dana će preći u nisku naoblaku. Na srednjem i južnom Jadranu te u istočnim krajevima unutrašnjosti poslijepodne porast naoblake sa zapada tako da će biti pretežno oblačno, ali suho bez oborina. Puhat će slab sjeverac i sjeverozapadnjak.

Poslijepodne i navečer na Jadranu će zapuhati slabo jugo i oštro. Najviše dnevne temperature zraka od od 0 do 6, duž obale oko 10, a na otocima do 14°C.

Sutra, u nedjelju, pretežno oblačno s kišom. Oprez, ujutro se kiša u unutrašnjosti može ponegdje smrzavati na hladnom tlu. Snježna granica se podigla tako da slab snijeg očekujemo samo u planinama iznad 1100 m nadmorske visine. Na srednjem i južnom Jadranu lokalno lokalni pljuskovi, a moguće je i grmljavinska aktivnost osobito na planinama u zaobalju.

Na sjevernom i srednjem Jadranu puhat će slaba bura i tramuntana, a na južnom Jadranu jako oštro i jugo. Poslijepodne i navečer razvedravanje sa zapada te će u noći na ponedjeljak mjestimice u unutrašnjosti biti magle. Jutarnje temperature od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9, najviša dnevna između 2 i 7, na Jadranu oko 10, na otocima

do 14C.

Od ponedjeljka sve toplije pod utjecajem juga. Obilne oborine uglavnom u obliku pljuskova uz jako jugo osobito na srednjem i južnom Jadranu očekujemo sredinom i krajem idućeg tjedna.

