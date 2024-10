Stižu ciklona i obilna kiša, moguće bujične i urbane poplave

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Nad našim krajevima je južno visinsko strujanje koje donosi razmjerno topao vlažan zrak sa Sredozemlja i sjevera Afrike nad naše krajeve tako da su i noćne temperature bile iznad prosjeka za ovo doba godine. Danas će vrijeme u prvoj polovici dana biti pretežno sunčano i toplo uz umjeren do jak jugozapadnjak.

Sezona uragana nad Atlantikom s istovremeno nekoliko velikih ciklonalnih vrtloga u različitim stadijima razvoja od tropske oluje do uragana kategorije 4 obilježje je vremenske situacije nad sjevernom hemisferom zapadno od Europe. Anticiklona nad zapadnim Sibirom blokira premještanje ciklonalnog vrtloga sa sjevernog mora prema istoku a topao bazen sredozemnog mora ne dozvoljava prodor hladnom zraku prema jugu.

Ostatci uragana Kirk u jakoj mlaznoj struji zapadnog smjera prelaze preko srednje Europe sjeverno od Alpa a manja količina nestabilnog zraka zaobišla je Alpe i preko Genovskog zaljeva i sjeverne Italije dolazi nad sjeverni Jadran. Nad našim krajevima je južno visinsko strujanje koje donosi razmjerno topao vlažan zrak sa Sredozemlja i sjevera Afrike nad naše krajeve tako da su i noćne temperature bile iznad prosjeka za ovo doba godine. Danas će vrijeme u prvoj polovici dana biti pretežno sunčano i toplo uz umjeren do jak jugozapadnjak.

Više naoblake na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru gdje je već prijepodne moguća slaba kiša. Poslijepodne i navečer naoblačenje sa zapada uz grmljavinu i pljuskove koji mjestimice mogu donijeti obilnu oborinu osobito na južnom Jadranu i Gorkom kotaru. Najviše dnevne temperature od 22 do 27. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prijepodne će još povećane naoblake sa slabom kišom biti na jugu Dalmacije te u Slavoniji i Baranji. Hladnije s jutarnjim temperaturama oko 10 u unutrašnjosti a, na Jadranu oko 18.

Najviše dnevne temperature od 16 do 20 a na Jadranu i uz Jadran oko 24. Za vikend promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutra u unutrašnjosti maglovita uz temperature oko deset, a na Jadranu vedro uz jutarnje temperature oko 16 c. Najviše dnevne temperature oko 18 u unutrašnjosti, a na Jadranu do 24.

