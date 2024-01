Vremenska prognoza za početak tjedna: DHMZ upozorio na veliku opasnost

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Državni hidrometerološki zavod (DHMZ) za ponedjeljak, 22. siječnja izdao je za zagrebačku regiju upozorenje na veliku opasnost na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje, te umjerenu opasnost za regije Karlovac i Rijeku.

Vremenska prognoza: Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti magla. HAK upozorava na skliske kolnike

Hladni valovi, slično kao i topli, djeluju na ljude uzrokujući povećanu smrtnost i pobol, objašnjavaju iz DHMZ-a. Upozoravaju da izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do nastanka ozljeda (ozeblina, promrzlina, smrzotina) i opće pothlađenosti tijela (hipotermija), što može imati i smrtni ishod.

Kako bi se zaštitili, preporučuju građanima da prate vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavaju izlazak, ako to nije prijeko potrebno. Preporučuje se odijevanje više slojeva tople odjeće.

Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporuča se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. U slučaju kiše koja se ledi u dodiru s tlom, smrzavanja ili snijega na tlu, građani trebaju biti oprezni zbog skliskih pločnika i kolnika. Treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom.

Zbog snijega i orkanskog vjetra kaos u prometu: Zatvorene su autocesta, magistrala i brojne ceste

DHMZ za ponedjeljak, 22. siječnja za većinu krajeva Hrvatske prognozira pretežno sunčano. U prvom dijelu dana na kopnu mjestimice magla. Poslijepodne sa sjeverozapada porast naoblake, navečer i u noći i oborina. Na Jadranu će mjestimice padati kiša, u unutrašnjosti oborina na granici snijega i kiše koja se lokalno može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar većinom slab, od sredine dana i umjeren jugozapadni i jugoistočni.

Najniža temperatura sutra uglavnom od minus 11 do minus šest, na Jadranu između nula i pet Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će od dva do sedam, uz dugotrajniju maglu i niža, a na moru od osam do 13 Celzijevih stupnjeva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iz zagrebačke Hitne upozoravaju: Ove četiri skupine ljudi ne bi trebale čistiti snijeg! VIDEO / DeSantis iznenada prekinuo kampanju i podržao Trumpa! “Imali smo nesuglasica…”