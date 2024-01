Plenković u brojnim problemima zbog štrajkova, evo što mu savjetuje sindikalist

Podijeli :

Bijeli štrajk sudaca i državnih odvjetnika počinje s ponedjeljkom 22. siječnja i pod mjerama upozorenja, kako to zovu suci, radit će samo na hitnim slučajevima. Primjerice, razvodi i ostavinske rasprave bit će na čekanju.

Vlada ovog vikenda nije slala poboljšane ponude, a ministar pravosuđa Ivan Malenica, uz tvrdnju da su plaće već znatno povećane, poručuje da ne pristaje na ucjene te odgovornost za posljedice štrajka prebacuje na suce.

Sljedeća dva tjedna na svim sudovima u državi bit će bijeli štrajk. No, najvažnije političko pitanje u državi građane ne opterećuje i za zahtjeve sudaca nemaju baš sluha. Evo što su poručili, podržavaju li bijeli štrajk.

“Ne pratim, ne znam. Štrajk sudaca? A ne znam, nisam upoznata. Ma kakvi, bezveze! Pa mislim da su oni vrlo dobro plaćeni u odnosu na liječnike koji imaju puno odgovorniji posao. Ne podržavam. treba se malo dogovoriti i vidjeti koliko ima novaca u proračunu jer kad jedni krenu, onda svi traže.”

Štrajk je, čini se, neizbježan. Ovog vikenda Vlada nije ni pokušala pregovarati.

Malenica za N1 uoči početka štrajka: “Nije dobro da imamo ucjene i ultimatume oko toga”

“Moram istaknuti da je Udruga sudaca prošlog tjedna dvaput odbila ponudu Vlade za povećanje plaća i to bi zapravo, s onim što je bilo prošle godine, bilo povećano za 700 eura mjesečno neto i mi smo već sada, kada govorimo o plaćama sudaca, došli do toga da je plaća sudaca prvog stupnja tisuću eura veća od proječne hrvatske plaće”, poručio je ministar Malenica.

Trebali su razgovarati jer štrajk je najlošija opcija, kaže predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić.

“Povijest ove zemlje, a i posljednji štrajk, bez obzira što su se svi kleli da se to neće dogoditi, nam pokazuje da u takvim situacijama oni mali ljudi nagrabuse jer ne mogu riješiti svoje osobne potrebe, a velike ribe iz biznisa i politike, pa makar bio štrajk, svoje uspiju riješiti”, dodao je.

Nema drame, uzvraćaju iz HDZ-a. Uvjereni su, i sa štrajkom će pravosuđe funkcionirati kao i inače.

Sutkinja za N1: Plenković je taj koji ucjenjuje, a ne mi

“Očekujem nekakav ipak optimističniji rasplet, da to neće biti nekakav tvrdi štrajk, da će se ipak nekakvi temelji, nekakvi okvir naći,” stava je bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Ako negativnih posljedica i bude, to nije odgovornost Vlade, pere ruke ministar.

“Oni su odbili ta materijalna prava koja su zapravo i sami tražili, dakle, to je bio njihov prijedlog o kojem smo razgovarali unutar radne skupine i oni su to odbili ovaj tjedan dva puta, gdje su samim time preuzeli odgovornost za štrajk, ali i za posljedice.”

A ako se sudski procesi i uspore, to premijeru neće biti mrsko, kažu u oporbi.

Sindikalist se “nasmijao” na Plenkovićeve izjave: Uvijek je tako pričao, a znamo kako je na kraju završilo

“Činjenica je da Plenkoviću odgovara paralizirano pravosuđe, da Plenkoviću ne odgovara neovisno, čvrsto i jako pravosuđe i suci koji bi mogli donositi odluke protiv njegovih pajdaša, koji su u 90 posto slučajeva i predmet različitih suđenja”, jasan je Davor Dretar Drele iz Domovinskog pokreta.

Oštro je Vladu prozvao i šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić. Tvrdi da se Plenković postavlja kao šef sucima te da odbija sastanak s njim. Davor Bernardić mu daje podršku.

“Naravno da sudac Dobronić mora vršiti pritisak i to je u redu jer on se mora pobrinuti za stanje u svom resoru i to apsolutno podržavam”, smatra bivši šef SDP-a Davor Bernardić.

No, iz Vlade uzvraćaju da je Dobronić taj koji izbjegava susrete.

“Ja sam se sa sucem Dobronićem čuo u petak, prije toga sam ga pozvao bio prije mjesec dana na radni ručak, on se nije odazvao”, otkriva Malenica.

Ministarstvo odgovorilo sucima! “Preuzeli su odgovornost za bijeli štrajk”

I dok ministar ponavlja koliko je Vlada im je povećala plaće iz Udruge sudaca odgovaraju da oni ne traže to nego drugi sustav formiranja plaća što im je obećano od početka ove godine. Iz Vlade tvrde da su druge plaće prioritet.

“Mi ovaj tjedan predstavljamo uredbe predstavnicima sindikata koje se odnose na državne i javne službenike, završavamo tu reformu i to nam je zapravo fokus”, naglasio je Malenica.

Zašto – očito je. U javnoj i državnoj službi je oko 250.000 potencijalnih glasova na izborima, a među sucima svega oko 1680. No, ni ta reforma koja je u fokusu ne ide po planu. Sve više sindikata najavljuje štrajk ako Vladinim prijedlogom ne budu zadovoljni.

Grbin ukazao na jedan detalj kod štrajka sudaca: “To najviše odgovara njima”

“Vlada kada je odlučila da će samostalno dizati koeficijente sada pred izbore preuzela je odgovornost da to napravi dobro. Ako to ne bude dobro, naravno da mi kao sindikati moramo štititi interese i našeg sustava, ali i naših članova. Sve opcije su na stolu”, ističe Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.

Dakle, u štrajk bi, uz suce i državne odvjetnike, i liječnici, medicinske sestre i tehničari, sudski službenici i namještenici i prosvjetari. Plenković im je ovog tjedna poručio da takve ucjene neće proći.

“On je više puta pred sindikatima rekao da je loše procijenio situaciju sa štrajkom prosvjetara, da je loše procijenio referendum protiv mirovinske reforme. Ja mu poručujem da procijeni u kakvoj je sad poziciji”, dodaje Kroflin.

A situacija mu nije laka. Oni koji primaju plaću iz državnog proračuna njuše izbore i Plenkovićev sužen manevarski prostor. A njima se ne žuri.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dobronić: Plenković se postavlja iznad sudaca Znate li da perilica rublja ima tajni gumb? Evo čemu služi