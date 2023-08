Vrijeme stabilno do kraja tjedna

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka

Ciklone nad Atlantikom zapadno od Velike Britanije stacionira i produbljuje se s južne strane, a obilazi ju mlazna struja te se formira atmosferska rijeka koja donosi velike količine vlage prema Pirinejskom poluotoku. Nad zapadnu Europu prodrla je manja količina nestabilnog zraka i u obliku lokalnih oluja premješta se sjeverno od Alpa prema sjeveroistoku.

Nad našim krajevima je polje visokog tlaka koje podržava stabilno sunčano i vedro vrijeme. U polju visokog tlaka anticiklone topao suhi zrak sa sjevera Afrike i Male Azije struji nad Sredozemno more i uzrokuje porast temperature zraka. Manja količina nestabilnog zraka – ostatak ciklone koja je uzrokovala poplave i obilne kiše prošli

tjedan još se zadržava nad jugom i istokom Balkanskog poluotoka.

Danas će vrijeme biti stabilno sunčano, uz promjenljivu naoblaku, u Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu slab razvoj dnevne naoblake te su na krajnjem jugu poslijepodne i navečer mogući lokalni grmljavinski pljuskovi. Na Jadranu će puhati slaba a na južnom dijelu i na otvorenom moru jak maestral. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28C, a uz obalu i na otocima od 29 do 33 °C.

U srijedu ujutro uz tokove rijeka i u planinskim kotlinama jutarnja magla, koja će se brzo razilaziti te će dan biti sunčan. Na Jadranu sunčano uz umjeren maestral. Poslijepodne umjeren razvoj dnevne naoblake uz malu vjerojatnost za slabu kišu mjestimice m u Podravini, Slavoniji i Baranji. Jutarnje temperature od 15 do 20 u unutrašnjosti, a na Jadranu od 23 do 26. Najviše dnevne od 29 do 35.

U nastavku tjedna u unutrašnjosti djelomice sunčano toplo i vruće. Puhat će slab istočnjak i sjeveroistočnjak. Jutarnje temperature oko 16C, a najviše dnevne do 36. Na Jadranu sunčano i toplo uz slab do umjeren maestral. Temperature zraka u porastu i dalje tople noći s temperaturama oko 24C a dnevni maksimumi i do 38C.

Temperatura mora je visoka te mjerimo od 25 do 27C, a prognoziramo visok i vrlo visok UV indeks stoga oprez pri boravku na suncu sredinom dana.

