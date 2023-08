Novo normalno? Nedjeljom i blagdanima po kruh na sajamske štandove

Podijeli :

Val proglašenja sajamskih dana nedjeljama i blagdanima nastavlja se i uoči blagdana Velike Gospe. Iako trgovine neće raditi u mnogim gradovima, kruh će građani moći kupiti - na sajamskim štandovima.

Zaključani trgovački centri i ovakvi natpisi na malim trgovinama dočekuju neinformirane kupce na blagdan Velike Gospe. No – to ne znači kraj shopinga. U više desetaka gradova i općina diljem Hrvatske – kupovat će se moći – na sajmu! I to ne samo sajamske medenjake.

“Svi oni koji na Veliku Gospu žele raditi, vidite štandove – tu mogu prodavati. Ti štandovi mogu funkcionirati i prodavati sve – od figurica, igračaka, do pekarskih proizvoda, bilo što”, poručio je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovac.

Gradonačelnik Svete Nedelje – kako i priliči liberalu žestoko je protiv zabrana pa sugrađanima daje i nove ideje kako da zaobiđu zabranu rada blagdanima i nedjeljom. Za to bi čak davao i poticaje.

“Ako imamo mesnicu ili obiteljsku trgovinu, neka se doregistriraju za ugostiteljske objekte ili za slastičarnicu pa će moći funkcionirati”, savjetuje Zurovac.

Proglašavanje sajamskih dana neki nazivaju i oporbenom pobunom protiv HDZ-ovog ustupka crkvi i zabrane rada nedjeljom. Predvodnici “sajamske” pobune doista jesu bili oporbeni gradonačelnici Pule, Splita, Zagreba. No, i poneki HDZ-ovi lokalni čelnici odlučuju se za isto pravdajući se tradicijom.

“Mi sajmišni dan na Velu Gospu proglašavamo, pazite, 30 godina. A to što mene kao HDZ-ovog gradonačelnika pokušavaju uvući da sam kontra Vlade – ja sam ne 100 posto za Vladu nego 200 posto”, kaže gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina.

Tih 200 posto očito je dobro zazvučalo potpredsjedniku Vlade za gospodarstvo Olegu Butkoviću pa se na stranačkog kolegu, gradonačelnika Crikvenice ne ljuti. A kaže – ni na ostale lokalne čelnike koji proglašavaju sajamske dane.

“Predvidjeli smo to u zakonu upravo zato. Svaki zakon ima iznimku pa je i ovo jedna iznimka, mislim da je dobra i i vjerujem da će brojni gradonačelnici posegnuti za tim i iskoristiti tu mogućnost na najbolji mogući način”, rekao je Butković.

A što podrazumijeva ta iznimka, nije sasvim jasno. Ne zna to detaljno ni potpredsjednik Vlade, ali kaže ne vidi ništa sporno u tome da se na štandovima na otvorenom prodaje čak i – kruh.

“Pa dobro ako to zadovolji zakonske propise, minimalno tehničke i sve što je potrebno – zašto se ne bi prodavao i kruh? Ja nemam ništa protiv i nije loše da se na sajmeni dan prodaje i kruh. Ja mislim da je to dobra ideja, zašto to ne bi bilo moguće”, dodaje Butković.

Pa možda zato što je odlukom Vlade ista stvar – prodaja kruha, nedjeljom i blagdanom zabranjena onima kojima je to “core business” – pekarama? Upravo takve iznimke i razlika među poduzetnicima rušile su Zakon o trgovini na Ustavnom sudu i 2004. i 2009. U trgovačkoj branši, nadaju se i ovaj put istom ishodu.

