Doktorica razbila zablude vezane za penis: “Veličina nema veze s tim”

Pexels / Photo by Deon Black

Kada je u pitanju muška anatomija i penis toliko je mitova da su ih mnogi počeli uzimati kao istinu.

Seksualna doktorica i terapeutkinja Danae Maragouthakis, u nastavku će razbiti četiri najpopularnija mita koja najčešće čuje, prenosi Novi list.

1. Nije mišić

“Neki ljudi vjeruju da je penis mišić koji se može ‘istrenirati’ da bude veći ili pruži bolji seksualni performans. Ali, penis nije mišić! Izgleda kao jedan jer postane tvrd kada se napuni krvlju zbog erekcije, ali većinom je stvoren od spužvastog tkiva i žila.

Kada netko slomi penis, slome krvnu žilu i razderu mekano tkivo što je vrlo bolno i jako opasno. Ako se nekome takvo što dogodi, potrebno je odmah se javiti na hitni prijem jer može doći do komplikacija i najgoreg ishoda”, kaže Maragouthakis.

2. Veličina

Jedan od najpopularnijih mitova je onaj da se muškarcu treba provjeriti veličina dlana ili stopala jer “znamo što to znači”. Ali, to je potpuno krivo.

“Nema pouzdane poveznice između veličine nečije ruke ili stopala i penisa, jednostavno ne postoji znanstveni dokaz o tome. Nisam sigurna kako je nastao mit, moguće da je čisto opažajući ako su ljudi primjećivali takve stvari i zatim ih međusobno dijelili”, zaključuje doktorica.

3. Obrezani penisi

Maragouthakis kaže da mit o tome kako su obrezani penisi osjetljiviji, ne drži vodu.

“Znanstvena istraživanja o tome su različita i sve ovisi o osobnom iskustvu osobe. Neke studije predlažu da muškarci s obrezanim penisom osjećaju umanjene podražaje, a neke studije tvrde da to nije istina”, objašnjava.

4. Vježbe za povećanje dužine

Ako niste znali, postoje određene vježbe za povećanje dužine penisa kojima se spolovilo rasteže rukama ili posebno prilagođenim utezima ne bi li “narastao”.

“Ne samo da se ništa neće povećati već može doći i do ozljeda poput mikro ogrebotina, ali i veće štete. Ljudi misle da će tako povećati penis, ali to jednostavno nije istina jer će prije doći do ozljede”, zaključuje doktorica i za Metro dodaje da su takve vježbe znanstveno neutemeljene.

