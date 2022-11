Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Često ljudi imaju problem s hladnim rukama, pogotovo kada je vani nešto hladnije. U nekim će slučajevima hladne ruke značiti samo da tijelo pokušava održati normalnu tjelesnu temperaturu, dok će u drugim slučajevima hladne ruke biti znak određenog stanja ili neke bolesti. Prije svega, može se raditi o problemima s cirkulacijom.

Zašto dolazi do hladnoće u rukama?

Normalno je povremeno imati hladne ruke, pogotovo kada je vani hladnije. Ipak kada je ovo stanje učestalo ili kada se uz to promijeni i boja kože ili kada se nikako ne možete ugrijati nakon što iz hladnog dođete u topli prostor, može se raditi o nekoj bolesti koja ograničava protok krvi u rukama.

vezana vijest Svjetski dan šećerne bolesti: 40 posto bolesnika ni ne zna da ima dijabetes

Simptomi koji se vežu uz hladne ruke, a uzrokuju bolesti i stanja su i hladne noge, promjena boje kože na rukama u žutu, crvenu ili bezbojnu, trnci u rukama ili nogama, ozebline ili tvrda koža.

Što sve uzrokuje hladne ruke?

Uzroci hladnih ruku mogu biti bolesti kao što su anemija, dijabetes, lupus, Raynaudova bolest ili bolesti cirkulacije.

1. Raynaudova bolest

Ovo je zapravo vrlo čest poremećaj koji utječe na arterije koje vode krv iz srca do drugih dijelova tijela. Dolazi do privremenog stezanja ili sužavanja krvnih žila, a protok krvi je ograničen. Zahvaćeni su prsti na rukama i nogama. Također, neke osobe koje imaju autoimunu bolest lupus, mogu imati i Raynaudovu bolest.

2. Anemija

Kod anemije osoba ima manje funkcionalnih i zdravih crvenih krvnih stanica što može dovesti do nedostatka željeza. Kada tijelo nema dovoljno željeza, nema dovoljno hemoglobina pa se kisik teže dovodi do pluća i drugih dijelova tijela, a to vodi do hladnih ruku.

3. Dijabetes

Loša cirkulacija kao i sužavanje arterija zbog kojih se često može osjećati hladnoća u rukama ili nogama su ujedno i simptomi dijabetesa.

Još nekoliko stvari koje mogu uzrokovati hladne ruke su:

– nedostatak vitamina B-12 koji izaziva neurološke simptome kao što su trnci u rukama i nogama ili osjećaj hladnoće u ovim dijelovima tijela

– pušenje

– stres

– starenje, odnosno kod starih osoba tijelo teže kontrolira tjelesnu temperaturu

Kada trebate posjetiti liječnika?

Kada su vam ruke uvijek hladne ili kada se javi i promjena boja kože ili hladnoća u nogama, potrebno je posjetiti liječnika. Kako bi se otkrio pravi uzrok problema, bit će potrebno napraviti nekoliko različitih pretraga, od vađenja krvi do ispitivanja funkcioniranja živaca i provodljivosti krvnih žila.

Jednako tako, samo tretiranje će ovisiti o stanju ili bolesti, a nekada će jednostavno biti potrebno samo promijeniti navike kao što su uvođenje vježbanja, prestanak pušenja, smanjenje stresa ili uzimanje određenih suplemenata.

Zaključak

Dakle, hladne ruke mogu biti normalna pojava, ali mogu i biti znak određene bolesti ili stanja. Kada uz hladne ruke primijetite promjene na koži, trnce ili bolove, vrijeme je za posjet liječniku.