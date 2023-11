Hripavac se i dalje širi! U tjedan dana triput više zaraza samo u Zagrebu

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Hripavac ili magareći kašalj je iznimno zarazna bolest dišnog sustava i ubrzano se širi Hrvatskom, što je posljedica nedovoljne procijepljenosti, zbog čega je pulmolog Saša Srića izjavio za N1 da bi ta bolest trebala biti zaboravljena.

Nažalost, umjesto zaborava, trenutna nas situacija tjera imati bolest na umu. Jer, u ovom trenutku imamo stotine oboljelih diljem Hrvatske.

“Do danas imamo prijavljeno 238 oboljelih od hripavca u Hrvatskoj”, rekao nam je Bernard Kaić, specijalist epidemiologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Dodao je da na području Zagreba trenutno ima 48 oboljelih, a samo prije sedam dana bilo ih je 16. No, najteže je u Splitu, gdje je krajem listopada zabilježeno 125 slučajeva zaraze.

“Broj prijava oboljelih od hripavca i dalje raste, prvenstveno u Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji”, naglašava Kaić.

Riječ je o opasnoj bolesti za najmlađu populaciju i ne bi je trebalo nikako ignorirati.

“Najveći je broj oboljelih u školskoj dobi, a najviša incidencija, odnosno, broj oboljelih na broj stanovnika te dobi, je u dojenačkoj dobi te u trinaestgodišnjaka”, naglasio je Kaić.

Prepoznatljivost hripavca je u specifičnom hriptavom, ponekad i piskutavom kašlju, dok su ostali simptomi slični prehladi. Godišnje je u svijetu oko 50 milijuna slučajeva hripavca s pola milijuna smrtnih ishoda. Bakterije u ustima, nosu i grlu zaražene osobe koja pati od hripavca ekstremno su zarazne i brzo se šire, odnosno prenose se s osobe na osobu i to kapljičnim putem.

Ova bolest se naziva još i pertusis, ali i magareći kašalj s obzirom na specifičnost kašlja. Postoje i drugi simptomi, ali i načini tretiranja bolesti. Hripavac pogađa dišne puteve i pluća. Prvi simptomi koji se pojavljuju kod oboljele osobe najčešće su vrlo slični prehladi.

Također, mogu se javiti i napadaji kašlja koji su dugotrajni, hriptavi i ponekad piskutavi. No, kroz iduća dva tjedna kašalj se može intenzivirati.

Ako se hripavac ne liječi ili ne tretira na adekvatan način, može doći do neželjenih komplikacija. Radi se o pojavi upale pluća, konvulzije, bolesti mozga te čak i smrti. Kod odraslih osoba može doći i do pojave slomljenih rebara, kao i do hernije, odnosno bruha te rektalnog prolapsa.

Rješenje za izbjeći sve ove probleme je jednostavno – cijepiti se. Cjepivo protiv hripavca daje se u kombinaciji s cjepivima protiv difterije i tetanusa te prve dvije do tri doze se obično daju djeci od dva do 12 mjeseci starosti.

Treća i(li) četvrta doza može se dati djeci od 11 do 24 mjeseca starosti, a nakon toga je potrebno dati još jednu dozu i to u dobi između tri i sedam godina.

No, kao i svako cjepivo, ono ne garantira da se osoba nikada neće zaraziti, već samo da neće imati toliko težak oblik bolesti koji može dovesti do smrti. Stoga, kada se cijepljena osoba zarazi hripavcem, liječnik će propisati antibiotike pošto se radi o bakterijskoj bolesti.

S obzirom na rizike koji dolaze s ovom bolešću, potrebno je obavijestiti liječnika je li zaražena osoba cijepljena protiv hripavca ili nije jer će to odrediti način i tijek daljnjeg liječenja.

