Kad je vrijeme da bacite češnjak?

U svakoj kuhinji koristi se češnjak, no koliko dugo on može trajati?

Ako držite cijelu glavicu češnjaka neočišćenu, trajat će blizu šest mjeseci. Jedan neočišćen češanj trajat će otprilike tri tjedna. No, čim ogulite kožu, češnjak se počinje brže raspada.

Individulne oljuštene češnjeve češnjaka možete čuvati do tjedan dana u hladnjaku, a usitnjeni češnjak neće trajati više od jednog dana, osim ako nije preliven maslinovim uljem i pokriven. Tada će trajati dva, možda čak tri dana.

No, sve to pretpostavlja da vaš češnjak bude pohranjen na pravom mjestu. Sve to govori da biste uvijek trebali kupovati cijele, neočišćene glavice češnjaka i oguliti samo onoliko češanja koliko ćete koristiti u jednom trenutku. Tako da, koliko god privlačno zvučali prethodno oguljeni ili sitno sjeckani češnjak u trgovini, šanse su da su već dugo vremena tamo.

Kako čuvati češnjak?

Postoje stvari koje možete poduzeti kako biste osigurali da vaš češnjak duže zadrži svoj okus, a sve se svodi na pravilno skladištenje.

Neočišćene glavice češnjaka vole boraviti na suhom, hladnom, prozračenom i tamnom mjestu. Iako zvuči kao hladnjak, zapravo nije. Češnjak treba biti pohranjen bliže sobnoj temperaturi, daleko od topline. Ako slijedite ova pravila, vaš češnjak će živjeti dugo i uspješno u vašem špajzu.

Ali recimo da imate nekoliko glavica češnjaka koje već neko vrijeme stoje. Kako saznati je li još uvijek dobar?

Postoji nekoliko načina. Prvo, pogledajte ga. Ima li tamnih mrlja? Ako da, bacite ga. Pokazatelji truljenja ili mrlja znače da je vaš češnjak propao.

Zatim potražite male zelene izdanke. Ima li ih? Ako da, bacite ga. Zeleni izdanci znak su da je češnjak počeo klijati. Da budemo jasni, takav češnjak vam neće naškoditi ako ga pojedete. Samo neće imati okus kakav želite, piše Bon Appetit.

Također ga možete dotaknuti. Ako je češnjak mekan kad ga stisnete, bacite ga. Češnjak bi trebao biti čvrst i hrskav. Naposljetku, pogledajte boju nakon što ga ogulite. Dobar češnjak uvijek je bliži bijeloj nego žutoj boji.

