Šest znakova upozorenja od pazuha da nešto nije u redu s vašim zdravljem

Pazusi su rijetko kome - ako uopće postoji osoba kojoj jesu - omiljeni dio tijela, no unatoč tome posvećujemo im mnogo pažnje, neovisno o tome radilo se o higijeni ili uljepšavanju.

Moglo bi se čak reći da uredni i mirisni pazusi mnogo govore o nama samima, pa tako nam mogu nešto reći i o našem zdravlju.

Nastavite čitati i saznajte kada su potencijalne promjene na području pazuha bezopasne, a kad bi mogle upućivati na ozbiljan problem, koji zahtijeva posjet liječniku, prenosi centarzdravlja.hr.

Osip može upućivati na alergiju ili ekcem

Pazusi su dio tijela na koji često nanosimo različite kozmetičke proizvode – gelove za tuširanje, kremu za depilaciju, dezodoranse, antiperspirante – a većina nas ponekad voli isprobati nešto novo pa ne koristimo uvijek iste. Ako nakon što ste proizvod koji inače koristite zamijenili nekim drugim i pojavio se osip, to je dobar pokazatelj da nešto od sastojaka kod vas izaziva iritaciju te da ste potencijalno alergični.

Crvenilo i svrbež može upućivati i na ekcem, koji se obično javlja upravo na mjestima kožnih nabora, poput pazuha. Na ekcem treba posumnjati ako istu pojavu primijetite i na drugim mjestima, primjerice iz koljena ili s unutrašnje strane laktova i u tom se slučaju svakako obratite liječniku.

Oticanje, svrbež i guljenje kože mogu upućivati ​​na gljivičnu infekciju

Gljivične infekcije najčešće povezujemo uz vaginalno područje, no mogu se javiti i ispod pazuha ako vaše tijelo prekomjerno proizvodi gljivice. Neke osobe su sklonije tome, posebno ako njihova prehrana uključuje puno šećera, a pojavi gljivične infekcije mogu doprinijeti loša higijena i nošenje uske odjeće te visoke temperature koje znače više znojenja.

Problemi s gljivičnim infekcijama uglavnom se jednostavno rješavaju, na primjer korištenjem kreme i/ili uzimanjem probiotika, no svakako se obratite liječniku kako biste provjerili radi li se zaista o gljivičnoj infekciji i dobili konkretne upute što učiniti.

Pojačano znojenje može upućivati na hiperhidrozu

Znojenje je prirodan mehanizam kojim ljudsko tijelo otpušta toplinu, no ako se znojite i onda kad vam nije vruće, posebno ako je znojenje intenzivno, to bi mogao biti znak koji upućuje na hiperhidrozu.

Hiperhidroza ili prekomjerno, pretjerano znojenje može se regulirati na više načina – pomoću antiperspiranata, korištenjem antikolinergičke kreme koja se izdaje na recept, postupkom iontoforeze, injekcijama botulin toksina ili kirurškim tretmanom – a ako primijetite ovaj problem, prvi je korak posjet liječniku. Ovo je posebno važno za slučaj da patite od, takozvane, sekundarne hiperhidroze koja je javlja kao posljedica određenih stanja poput pretilosti, trudnoće ili klimakterija, ali i može upućivati i ozbiljnu bolest, primjerice dijabetes.

Neugodan miris može upućivati na neravnotežu u organizmu

Znoj sam po sebi nema miris, i on se javlja tek kad znoj dođe u kontakt s bakterijama na koži. Dezodorans može pomoći u prikrivanju neugodnog mirisa, no kako biste izbjegli bakterije – kao glavnog krivca – redovno se tuširajte i nosite prozračnu odjeću od prirodnih materijala, a može pomoći i redovno uklanjanje dlačica.

Zbog neugodnog mirisa ispod pazuha ne morate posebno brinuti, normalno je da ne možemo uvijek biti svježi kao nakon tuširanja i da se, unatoč dobrim higijenskim navikama, bakterije nalaze na našem tijelu. Međutim, ako primijetite da je neugodan miris čest i/ili intenzivan, to bi mogao biti znak neuravnotežene pH vrijednosti, što može biti posljedica prisutnosti previše “loših” bakterija u tijelu i upućivati na to da, primjerice, postoji problem u vašim crijevima. Također, ako uočite da se miris vašeg znoja promijenio, nemojte to ignorirati. Moguće je da je promjena bezazlena i da je do nje došlo zbog hrane koju ste konzumirali, no moguće je i da je to posljedica hormonalne promjene ili simptom stanja poput dijabetesa.

Tamni pazusi mogu upućivati na dijabetes

Najvažnija stvar koju treba znati o tamnim pazusima je da to ponekad mogu biti simptom dijabetesa. Riječ je o poremećaju pigmentacije kod kojeg koža postaje zadebljala, a njezina je tekstura baršunasta. Tamni pazusi, međutim, mogu biti uvjetovani i genetikom, sindromom policističnih jajnika, alergijskim kontaktnim dermatitisom ili psorijazom. Osim toga, mogu biti povezani i uz pretjerano znojenje, iritaciju zbog depilacije, trenje zbog nošenja preuske odjeće ili biti reakcija na mirise, bojila i konzervanse u dezodoransima, kremama za depilaciju i drugim proizvodima.

O tamnim pazusima dobro je razgovarati s liječnikom pa nakon postavljanja dijagnoze – ako ona postoji – možete razmisliti o korištenju posebnih proizvoda ili laserskoj terapiji za posvjetljivanje kože.

Otečeni limfni čvorovi mogu upućivati na bolest

Povećani limfni čvorovi ispod pazuha mogu biti znak uobičajenih virusnih infekcija, poput gripe ili mononukleoze, a mogu biti i posljedica bakterijske infekcije. U većini slučajeva, znak da su imunološki sustav radi svoj posao i adekvatno odgovara na postojeću infekciju, no ponekad mogu biti i simptom raka.

Kako biste ublažili bol i osjetljivost, možete stavljati tople obloge i popiti tabletu protiv bolova, ali obavezno se javite liječniku ako:

– oteklina traje više od 2 tjedna ili se pogoršava nakon tog vremena

– kvržica je tvrda ili se ne miče kada je osoba dodirne

– primijetite otekline limfnih čvorova na više područja, na primjer na vratu i ispod pazuha

– natečeni limfni čvorovi nisu bolni

– postoje i drugi simptomi, poput vrućice, noćnog znojenja ili neobjašnjivog gubitka težine.

