Kako izgleda srčani udar kod žena? Sedam simptoma koje nikada ne biste trebali ignorirati

Podijeli :

Pexels

To što ne osjećate bol u prsima ne znači da nije u pitanju srčani udar.

Kad razmišljate o srčanom udaru, vjerojatno pred očima imate nekoga tko se drži za prsa i pada na tlo ostajući bez zraka. No, kako zapravo izgleda srčani udar kod žena?

Kardiolog otkrio pet simptoma koji mogu ukazivati na mini srčani udar

Prava istina je to da su neki znakovi i simptomi prikriveni te stoga mogu proći neprimijećeno.

Iako se često smatra da su srčani udari češći kod muškaraca, kardiovaskularne bolesti su ubojica broj jedan za oba spola u svijetu, a u Hrvatskoj je od njih 2021. umrlo 22.958 ljudi, odnosno 36,6 posto od svih ukupno umrlih, piše Živim.

Ipak, iako su srčani udari česti i kod žena, još uvijek tu postoji jedan veliki problem.

“Žena gotovo nikada neće pomisliti da ima srčani udar, pomislit će na sve drugo prije nego na to”, kaže Marla Mendelson, profesorica kardiologije na Medicinskom fakultetu u Chicagu.

Što je srčani udar?

Kako biste mogli prepoznati srčani udar u slučaju da se događa vama, važno je da razumijete što je zapravo srčani udar.

Srčani crv: Simptomi, dijagnoza i liječenje teške bolesti koja može prijeći i na ljude Napad panike ili srčani udar: Naučite razlike koje mogu biti od životne važnosti

“Ono što se događa jest da su arterije u srcu nesposobne osigurati dovoljan dotok krvi u srčani mišić, što je uglavnom posljedica ateroskleroze, odnosno nakupljenog plaka u žilama”, objašnjava dr. Erin Donnelly Michos, direktorica preventivne kardiologije u Sveučilišnoj bolnici John Hopkins.

“Iako se plak prirodno taloži s vremenom, do srčanog udara dolazi kad plak naglo pukne te se stvori ugrušak. Tada može doći do potpune blokade protoka krvi kroz arteriju koja vodi u srce. Kad dođe do djelomičnog ili potpunog začepljenja, to dovodi do početka odumiranja srčanog mišića i to je razlog zašto je riječ o hitnom medicinskom stanju. Naime, ako srčani mišić umre, on se više ne može obnoviti”, kaže Michos.

Kako izgleda srčani udar kod žena?

Probavne smetnje

S obzirom na to da srce “leži” na vrhu želuca, često se srčani udar može zamijeniti za bezopasne probavne smetnje.

Nažalost, medicina je u tome griješila kod žena u povijesti.

1991. godine je provedena studija koja je pokazala da su žene koje su dolazile u hitnu službu s bolovima u prsima tretirane drugačije nego muškarci.

Žene su slane svojim kućama s antacidima, dok su muškarci slani u laboratorij za kateterizaciju.

Iako je medicina napredovala i podigla se svjesnost o srčanim bolestima u žena, žene još uvijek oklijevaju prepoznati srčani udar ako osjećaju bol u trbuhu.

Bol u čeljusti i u leđima

Svatko bol doživljava drugačije i svatko ima drugačiji prag boli. Zbog toga je lako zamijeniti bol koja dolazi iz prsa za bol iz nekog drugog dijela tijela, uključujući i čeljust ili leđa.

Žgaravica

Kao i kod probavne smetnje, zbog položaja srca, lako se može pomisliti da je riječ samo o običnoj žgaravici.

“Ako traje duže od pet do sedam minuta i imate neprestani osjećaj nelagode koji ne prolazi niti sa sjedenjem i odmaranjem i ako je to nešto novo, što se pojavilo iznenada i nikada prije niste to doživjeli, to je upravo ono kako izgleda srčani udar kod žena”, kaže dr. Michos.

Otežano disanje

Ako teško dišete nakon naporne tjelovježbe, to je normalno. No, ako teško dišete dok samo sjedite na kauču ili se ne možete uspeti po stepenicama, to bi moglo značiti da se nešto ozbiljno događa s vašim srcem.

Čak i ako otežano disanje nije praćeno bolovima u prsima, i dalje može biti znak srčanog udara.

Bol u lijevoj ruci

I muškarci i žene mogu osjetiti bilo koji od spomenutih simptoma, ali bol u lijevoj ruci je ono što svi smatramo klasičnim simptomom srčanog udara.

No, kao i u slučaju čeljusti ili leđa, mozak ne može prepoznati odakle dolazi bol.

Mučnina

Kao i kod probavnih smetnji, zbog toga što je srce odmah iznad želuca, srčani udar može izazvati mučninu.

Bol u prsima

To je najpoznatiji znak srčanog udara: taj osjećaj kao da vam slon sjedi na prsima ili iznenadan osjećaj stezanja u predjelu srca.

“Može se javiti kao pritisak, osjećaj stezanja, napetosti u prsima. To su tipični oblici boli u prsima. Osjetite li nešto slično, važno je da odmah potražite pomoć”, upozorava dr. Michos.

Ako mislite da imate srčani udar, nazovite 194, ako ste u Zagrebu, ili 112 bilo gdje u Hrvatskoj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.