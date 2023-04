Podijeli :

Aterom ili lojna cista je zapravo dobroćudna izraslina na koži koja se javlja kada se masnoćom začepi izvodni kanal folikule dlake. Najčešće se javlja na području glave, leđa ili vrata, a češći je kod muškaraca.

Aterom je u većini slučajeva potpuno bezopasan, bez izazivanja bolova ili bilo kojih simptoma. Ipak, može se upaliti i izazvati veće probleme, a to je vrijeme kada ga mnogi odluče ukloniti.

Što je aterom?

To je zapravo lojna cista na koži koja se javlja kod ljudi, ali i kod životinja. Izgledat će kao veća kvrga. Najčešće je bezopasan, bezbolan i prolazi sam od sebe.

U nekim će slučajevima aterom imati i rupicu kroz koju će se curiti tekući sadržaj. Nemojte ga stiskati jer samo može doći do još većeg problema.

Aterom nastaje kada se lojne žlijezde začepe i blokiraju. Mogu se začepiti iz više razloga. Nekada će do ovoga doći jer se proizvodi previše sebuma, mrtvih stanica kože ili se prekomjerno proizvode druga strana tijela u porama kože. Kada do ovoga dođe, ove tvari se ne mogu normalno izlučivati i zato se napravi kuglica ispod kože.

Kako prepoznati aterom?

Aterom se može prepoznati po uzdignutom dijelu kože. Iako će biti mekan, na dodir će se osjetiti nešto kao kuglica. Ove promjene na koži većinom ne izazivaju probleme, ali se mogu upaliti i biti praćeni nizom simptoma kao što su bol, crvenilo, promjena boje kože, oticanje ili čak povišena temperatura. Oko upaljenog ateroma koža može biti topla, a može doći i do curenja iz njega.

U slučaju kada se pojave simptomi koji ne prestaju, potrebno je posjetiti liječnika koji će odlučiti što dalje napraviti s ateromom.

Iskustvo pacijentice: “Aterom se raspuknuo”

Sonja (33) je s nama odlučila podijeliti svoje iskustvo s ateromom. Kako nam je rekla ona ima više ateroma na glavi, a jedan najveći joj se upalio, postao gnojan i bolan pa ga je otišla ukloniti.

“Operacija je trajala pet minuta, a dobila sam tri anestezije jer je sve bilo gnojno pa su se slabo primale. Kada sam dobila treću anesteziju, aterom se raspuknuo. Na kraju sve završilo dobro, on je izvađen, a koža je zašivena”, rekla nam je Sonja.

Dodala je i kako je oporavak trajao oko dva tjedna, nakon čega je išla skidati konce. S obzirom na to da se radilo o upaljenom ateromu dobila je i antibiotik kako ne bi došlo do razvoja bakterija.

Kako se tretira upaljeni aterom?

Iako aterom može nestati sam od sebe ili nakon mazanja određenim kremama i mastima, on će se uvijek vratiti. Upravo zato se on najčešće uklanja kirurškim zahvatom, pod lokalnom anestezijom. Točnije, uklanja se kuglica ispod kože. Ovo je potpuno bezbolan i bezopasan zahvat koji traje do pola sata. Koža se zareže i izvadi se sadržaj ispod kože, a potom se zašije. Šavovi se uklanjaju nakon otprilike tjedan dana.

Upaljeni aterom je potrebno prvo tretirati određenim antibiotikom, a tek nakon toga slijedi kirurški zahvat. Ovdje se također koža reže, uklanja se kuglica, ali se na kraju ne šiva. Ova operacija može biti i neugodna, a nakon nje je ranu potrebno redovito previjati i piti antibiotike.

Sam oporavak će ovisiti o ozbiljnosti stanja i položaju ateroma. Većinom će se trebati suzdržati od sportskih aktivnosti ili tjelovježbe. Ipak, kod nekih će se osoba ovaj problem pojavljivati i nakon uklanjanja i to uvijek na istom mjestu. U ovom slučaju se potrebno savjetovati s liječnikom oko daljnjih koraka.

Zaključak

Aterom je dobroćudna cista na koži koja se pojavi kada se začepi izvodni kanal folikule dlake. Može biti bezbolan, ali i poprilično neugodan kada se upali. Jedino dugoročno rješenje je kirurški zahvat.

