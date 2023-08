Kako konzumacija mrkve može utjecati na vaš ten

Podijeli :

Mrkva može koži dati blagu zlatnu ili žućkastu nijansu, no pretjerana konzumacija beta-karotena može uzrokovati i stanje zvano karotenemija, u kojem koža postaje blago žućkasta, kaže kemičar.

Tijekom toplijih mjeseci mnogi se ljudi nadaju da će postići zdrav zlatni ten i osunčani izgled bez izlaganja štetnim sunčevim zrakama. No, nema načina da prirodno i zdravo pocrnite bez sunčeve svjetlosti, a ako iz zdravstvenih razloga izbjegavate UV zrake, naravno da postoje štetne alternative suncu, poput solarija, ali i one koje vam neće naškoditi, npr. razni preparati za samotamnjenje.

No, neki korisnici TikToka tvrde da im za preplanuli ten nisu potrebni proizvodi koji se nanose na kožu, već je za “prirodnu boju” dovoljno jesti mrkvu te tvrde da svakodnevna konzumacija mrkve može promijeniti boju kože. Je li to istina i jesmo li sve ovo vrijeme bacali novac na samotamnjenje?

“Mrkva sadrži kemijski spoj koji se zove beta-karoten, pigment koji je odgovoran za njihovu narančastu boju, kao i za narančastu boju drugog voća i povrća. Ovaj kemijski spoj, ako se jede u velikim količinama, može pridonijeti laganoj diskoloraciji kože i tijelu može ga pretvoriti u vitamin koji je neophodan za zdravu kožu, razvoj i popravak kožnog tkiva,” objasnio je Abbas Kanani, farmaceut u Chemist Click Online Pharmacyju.

Također, kaže on, mrkva sadrži antioksidativna svojstva koja mogu pomoći u zaštiti kože od oštećenja uzrokovanih UV zrakama. No iako sve to zvuči sjajno, dodaje Kanani, tamnjenje kože od konzumiranja velikih količina mrkve obično je zanemarivo i privremeno te se razlikuje od onog uzrokovanog izlaganjem suncu ili korištenjem proizvoda za samotamnjenje.

“Mrkva može koži dati blagu zlatnu ili žućkastu nijansu, ali pretjerana konzumacija beta-karotena može uzrokovati i bezopasno stanje zvano karotenemija, u kojem koža postaje blago žućkasta. Zato Kanani na Huff Postu savjetuje svima koji žele preplanulu boju da izađu na sunce u satima kada to nije preopasno ili da u tu svrhu koriste sredstva za samotamnjenje, prenosi Večernji.hr.

