Koliko često trebamo prati ručnike?

Podijeli :

Unsplash

Nema ničeg boljeg nego se zamotati u "pahuljasti", topli ručnik nakon vrućeg tuša ili kupke. Međutim, nakon što se osušite, ručnik se također smoči. Sada je to savršen dom za klice. Nadamo se da ga vješate da se suši, ali to ne održava vaš ručnik čistim.

Koliko često treba prati ručnike kako nas ne bi zaprljali, što je upravo suprotno od njihove namjene?

Stručnjaci savjetuju: Evo koliko često trebate prati kosu Koliko se češto trebamo tuširati? Koliko često zaista treba prati grudnjake? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Perite svoje ručnike barem jednom tjedno. To je pravilo koje je Manal Mohammed, viši predavač medicinske mikrobiologije na Sveučilištu Westminster u Ujedinjenom Kraljevstvu, preporučio u razgovoru za CNN.

Mogu li ponovno upotrijebiti ručnik nakon jedne upotrebe?

Ponovna uporaba ručnika nekoliko puta bolja je za okoliš i vjerojatno neće biti razlog za uzbunu. Ali čim primijetite bilo kakve čudne mirise, definitivno je vrijeme za pranje, jer je to pokazatelj rasta gljivica i bakterija, rekao je Mohammed.

“Ručnici nisu čisti kao što mislite i mogu prenijeti klice”, rekao je Mohammed.

Kako klice završavaju na ručnicima?

Svaki put kada koristite ili dodirnete ručnik, prenosite sve klice sa svog tijela na taj ručnik. Zato se i prije pandemije preporučuje pranje ruku sapunom i vodom 20 sekundi.

“Ako ne perete ruke kako treba – najmanje 20 sekundi – posebno nakon korištenja toaleta, budući da je pun mikroba, oni se lako mogu prenijeti na vaš ručnik”, rekao je Mohammed.

A naši ručnici mogu postati još prljaviji u pranju ako se ne operu pravilno.

Pranje ručnika s visokorizičnim predmetima kao što je donje rublje, za koje postoji veća vjerojatnost da će zadržati tragove izmeta ili bakterija od genitalnih infekcija, može povećati šanse da naši ručnici nisu čisti koliko bismo željeli. Iz istog razloga, ručnike nikada ne treba prati s predmetima koji su jako zaprljani tjelesnim tekućinama kao što je povraćotina.

Kao što je pravilno pranje važno za čist ručnik, tako je i pravilno sušenje nakon upotrebe. Ako ne dopustite da se ručnici potpuno osuše, to može stvoriti izvrsno okruženje za rast bakterija.

“Vlažni, korišteni ručnici u vlažnim kupaonicama potiču rast mikroba”, kazao je. “Iako je većina ovih klica često bezopasna, neke od njih (uključujući bakteriju Staphylococcus) mogu uzrokovati infekciju i zdravstvene probleme, osobito kod ljudi s kožnim ranama i osoba oslabljenog imuniteta.”

Održavanje ručnika čistima

Za početak, nemojte dijeliti ručnike kad god je to moguće. One ručnike koji se dijele, poput ručnika za ruke, treba svakodnevno zamijeniti čistim ručnikom.

Perite svoje ručnike bez ikakvih drugih predmeta ako je moguće – ili barem ne s visokorizičnim predmetima kao što je donje rublje.

Koristite vruću vodu za pranje ručnika kako biste osigurali uklanjanje klica.

Mohammed predlaže da ih perete na “vrućoj” postavci vaše perilice. U idealnom slučaju, to je 60°C, ali on kaže “što je vruće pranje to bolje” — ako su jako prljavi ručnici, možete ih prati čak i na 90°C. Ako koristite izbjeljivač na bazi proizvoda za pranje rublja, možete ih prati na 40°C.

Nakon što se ručnici isperu i između svake upotrebe, provjerite jesu li potpuno suhi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.