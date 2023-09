Koristite mobitel dok ste na WC-u? Više je razloga zašto to ne biste smjeli raditi

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Voliš pregledavati poruke dok boraviš na WC-u? Prema statistikama YouGova, nevjerojatnih 57 posto ljudi priznaje da koristi svoj uređaj dok su na zahodu.

Korištenje telefona na WC-u postalo je uobičajeno, budući da devet od 10 ljudi priznaje da nose svoj uređaj u kupaonicu. Međutim, možda se to čini bezopasnim, no to bi moglo uzrokovati zdravstvene probleme, ako niste oprezni.

Ovo su najčešći simptomi teške bolesti koju ima legendarni Bruce Willis Stručnjaci upozoravaju na “tihog ubojicu” bez simptoma

Kolorektalni kirurg, dr. Karen Zaghiyan, podijelio je svoje mišljenje s Healthlineom: “Hemoroidi su skup vena unutar i izvan anusa. Svi ih imamo. Rodimo se s njima. Sjedenje i naprezanje tijekom obavljanja nužde može potaknuti krvarenje hemoroida, što rezultira simptomima kao što su bol, oticanje ili krvarenje.”

Iako trenutačno nema znanstvenih dokaza koji to potvrđuju, klinička ispitivanja su u tijeku.

Bakterije su još jedan razlog zbog kojeg ne biste trebali nositi telefon sa sobom na WC. Vaš telefon vjerojatno će postati izvor zaraze i prenijeti bakterije na vaše ruke, prenosi Daily Star. Primjerice, studija iz 2017. pokazala je da mobiteli srednjoškolaca mogu sadržavati E. coli i druge mikrobe od kojih se možete ozbiljno razboljeti.

Prema NHS-u, bakterije mogu uzrokovati proljev, bolove u želucu i povremeno groznicu, pri čemu otprilike polovina ljudi ima krvavi proljev. Također su povezane s 5500 smrtnih slučajeva pacijenata NHS-a u financijskoj godini 2015./16.

Samo jedan od 20 ljudi čisti svoj telefon svakih šest mjeseci ili češće, što znači da su prljaviji od daske na WC-u ili vode za ispiranje.

Dr. Marcos Del Rosario, urolog u klinici CERACOM u Campecheu u Meksiku, naglašava važnost pranja ruku. “Čak i odrasli ljudi često ne znaju kako pravilno oprati ruke, a to je problem koji često vidim u javnim kupaonicama”, kaže.

Nadalje, ljudi bi trebali sjediti na WC školjci samo kad stvarno imaju potrebu. “Ako se crijeva ne prazne nakon nekoliko minuta provedenih na WC-u, nemojte se prisiljavati. Umjesto toga, ustajte i obavite neku drugu aktivnost. Kad ponovno osjetite potrebu, tada se vratite na WC”, zaključuje dr. Karen.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.