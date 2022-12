Podijeli :

Bol u vratu u većini je slučajeva uzrokovana lošim držanjem, ukliještenim živcem ili nezgodnim položajem vrata tijekom spavanja, donosi NHS. Ali u nekim slučajevima neugodan osjećaj boli u vratu može biti indikacija nečeg mnogo ozbiljnijeg, poput srčanog udara.

Nedavno istraživanje pokazalo je da 70 posto ljudi zna da su bolovi u prsima jasan simptom srčanog udara, a manje od 30 posto njih svjesno je nekih drugih, manje poznatih simptoma, poput boli u vratu, prenosi The Sun.

Ostali simptomi koji ukazuju na srčani udar

Ostali simptomi srčanog udara mogu uključivati bolove u prsima ili drugim dijelovima tijela, osjećaj ošamućenosti ili vrtoglavice, znojenje, otežano disanje, mučninu ili povraćanje, osjećaj tjeskobe te kašalj ili hripanje.

Iako je bol u prsima često jaka, neki ljudi mogu osjetiti tek blagu bol, zbog čega često ni ne znaju da imaju infarkt. Dok je najčešći simptom srčanog udara i kod muškaraca i kod žena upravo bol u prsima, žene imaju veću vjerojatnost da će osjetiti druge simptome, kao što su otežano disanje, mučnina, povraćanje i bolovi u leđima.

Zašto dolazi do srčanog udara?

Do srčanog udara dolazi kada dotok krvi u srce postane blokiran, što može uzrokovati nedostatak kisika i dovesti do ozbiljnog oštećenja mišića, pa i do smrti.

Kako piše The Sun, više od 80 tisuća ljudi u Engleskoj svake je godine zaprimljeno u bolnicu zbog srčanog udara. Ukupna stopa preživljavanja je sedam do 10 posto, dok je uvelike veća ako se u bolnicu dođe na vrijeme. Upravo je zbog toga, upozoravaju liječnici, važno odmah prepoznati simptome i reagirati što je brže moguće, prenosi Index.

