Podijeli :

Pexels

Spolne bolesti u Hrvatskoj nisu rijeka pojava. Podaci pokazuju kako su najčešće spolno prenosive bolesti u Hrvatskoj klamidija, genitalne bradavice (HPV), genitalni herpes, trihomonijaza, gonoreja, sifilis i HIV/AIDS.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je u 2019. godini zabilježeno gotovo tri tisuće slučajeva navedenih bolesti. Najveći broj oboljelih je od klamidije i to 1.279 osoba.

Gljivice na penisu nisu bezazlene: Uzrok, simptomi i kako ih liječiti?

Riječ je samo o podacima koji su javno prijavljeni dok se može pretpostaviti da je velik broj slučajeva ostao ne prijavljen. Kod simptoma spolnih bolesti mnogi ne reagiraju na vrijeme te spolnim putem dalje prenose zarazu.

Kod nekih spolnih bolesti nema simptoma, posebice kod muškaraca te se na taj način bez znanja prenose na partnera. Stoga je bitno na simptome spolne bolesti poput svrbeža, peckanja, boli, osipa i slično reagirati što prije i napraviti pregled kako bi se spriječile dodatne posljedice.

Spolne bolesti u Hrvatskoj i svijetu

Slično kao i u Hrvatskoj, najčešće spolno prenosive bolesti u svijetu su klamidija, genitalni herpes, humani papiloma virus (HPV), gonoreja, sifilis, trihomonijaza i HIV/AIDS.

Unatoč brojnim edukacijama i trudu zdravstvenih i obrazovnih institucija, podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da se posljednjih godina pokazao trend povećanja broja spolnih bolesti. Ovo znači da je povećano i širenje infekcija koje se prenose seksualnim odnosima. Kada se u obzir uzme da su brojni slučajevi ne prijavljeni zbog spolne bolesti bez simptoma, situacija nije nimalo dobra.

Kako se prenose spolne bolesti?

Prijenos spolnih bolesti je vrlo lagan te je za isto potreban samo intimni kontakt s tjelesnim tekućinama ili kožom zaražene osobe. Najčešće se prenose spolnim odnosom, no do prijenosa spolnih bolesti može doći i slinom, krvlju ili dodirom kože.

Najčešći načini prijenosa spolnih bolesti su:

– seksualni odnos bez kondoma

– ako ne postoji barijera između tjelesnih tekućina između zaražene i zdrave osobe, dolazi do izravnog rizika

– oralni seksualni odnos sa zaraženom osobom

– analni seksualni odnos

– krvni kontakt

– dijeljenje igala ili transfuzija krvi

– majčino mlijeko

– neke spolno prenosive infekcije mogu se prenijeti na dijete tijekom dojenja te tijekom poroda

– drugi bliski kontakt sa zaraženom kožom ili sluznicama

Bitna je napomena da mogućnost i način prijenosa spolnih bolesti ovisi o tome o kojoj se bolesti radi. O vrsti spolne bolesti ovise i simptomi.

Simptomi spolnih bolesti

Prvi znakovi spolne bolesti mogu biti različiti, ovisno o vrsti infekcije. Unatoč tome, postoje neki znakovi na koje biste trebali reagirati što prije i prestati sa spolnim odnosom.

Ovo su neki od češćih simptoma spolno prenosivih bolesti:

– svrbež i peckanje na području genitalija

– bol ili osjećaj nelagoda tijekom spolnog odnosa ili tijekom mokrenja

– iscjedak iz vagine ili penisa koji može biti različitih boja i sastava

– osip, pojava čireva na području genitalija, anusa ili usne šupljine

– povećanje limfnih čvorova na području prepona ili vrata

– bolovi u zdjelici i donjem dijelu trbuha

– povišena tjelesna temperatura

Najčešće spolne bolesti kod muškaraca i žena

Važno je napomenuti da su neke spolne bolesti bez simptoma, posebice kod muškaraca. Zbog toga je zaštićeni spolni odnos s novim partnerom jedini način zaštite.

1. Gljivične infekcije

Nerijetko se spolne bolesti zamijene za gljivične infekcije te se zbog toga ne tretiraju na vrijeme ili pravilnim tretmanom. Gljivične infekcije kod žena i muškaraca su također česte i izazivaju slične simptome kao spolne bolesti, međutim od njih se razlikuju po uzrocima i nuspojavama.

Gljivične infekcije: Mogu stvoriti dugotrajne komplikacije, evo kako ih liječiti

Gljivične infekcije su obično uzrokovane gljivicama Candida, koje se prirodno nalaze u vagini i drugim dijelovima tijela. No kada dođe do povećanja broja gljivica iznad normalne razine tada dolazi do infekcije. Do povećanja broja može doći zbog korištenja antibiotika ili drugih lijekova, pretjerane konzumacije šećera, pada imuniteta, loše higijene, nezaštićenih spolnih odnosa i drugih.

Ovo su simptomi koji se pojavljuju i kod gljivičnih infekcija, a koji su slični onima kod spolnih bolesti:

– jak svrbež na području vagine ili penisa

– bijeli, grudasti iscjedak, obično bez mirisa

– pojava crvenila i oticanje vaginalnih usana ili glave penisa

– bol ili nelagoda tijekom mokrenja ili spolnog odnosa

Kod pojave bilo kojeg od navedenih simptoma obavezno je obratiti se liječniku kako bi se utvrdilo radi li se o spolnoj bolesti ili gljivičnoj infekciji.

U nastavku donosimo simptome najčešćih spolno prenosivih bolesti te kako ih prepoznati.

2. Klamidija

Klamidija je najčešća bakterijska spolno prenosiva bolest koja može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme ako se ne liječi.

Klamidija: Uzrok, simptomi i liječenje ove neugodne spolne bolesti

Prenosi se tijekom nezaštićenog spolnog odnosa, a prenijeti se može vaginalnim, oralnim ili analnim seksom. Ova se spolno prenosiva bolest prenosi i s majke na dijete tijekom poroda.

Simptomi klamidije su obično vrlo blagi ili se uopće ne pojavljuju zbog čega mnogi niti ne znaju da su zaraženi, ali i zbog toga je najčešća prenosiva bolest. Simptomi klamidije se uglavnom pojavljuju tek nekoliko tjedana nakon izlaganja bakteriji.

Najčešći simptomi klamidije su:

– iscjedak iz vagine ili penisa

– osjećaj boli tijekom odnosa i mokrenja

– osjećaj boli u zdjelici i donjem dijelu trbuha

– mučnina

– oticanje testisa kod muškaraca

Da bi se utvrdilo postojanje klamidije potreban je bris vagine, penisa ili grla te krvni test. Liječenje se provodi antibiotikom kod oba partnera. Za vrijeme liječenja treba izbjegavati spolne odnose. Bitno je i da osoba obavijesti sve partnere o postojanju bolesti kako bi se i oni liječili i ne širili spolnu bolest dalje.

3. HPV ili Humani papiloma virus

HPV je česta virusna spolna bolest, a postoji više od 100 različitih vrsti. Neke od njih mogu uzrokovati teže zdravstvene probleme poput raka vrata maternice, tumora penisa, raka anusa, raka grla i drugih organa.

Znate li što je HPV? Uzrok, simptomi i kako se točno ovaj virus prenosi Što su kondilomi? Uzrokuje ih HPV, a riješiti ih se možete na nekoliko načina

Kod ove spolne bolesti simptomi su vrlo blagi, a često uopće ne postoje. Kod žena se nakon zaraze pojavljuju abnormalne stanice na cerviksu i to se može otkriti tek Papa testom. Kod muškaraca se pojavljuju genitalne bradavice.

Liječenje HPV-a ovisi o simptomima i vrsti virusa. Kod većine slučajeva tijelo samo eliminira infekciju, ali kod nekih je potrebno liječenje u vidu uklanjanja abnormalnih stanica ili genitalnih bradavica. Najbolji način za prevenciju HPV-a je cijepljenje koje je dostupno već od 11 godine života. Kod žena koje često mijenjaju partnere je nužno često obavljanje papa testa kako bi se utvrdilo stanje stanica na vratu maternice.

Kod osoba zaraženih HPV-om virus obično ostaje dugoročno u organizmu unatoč tome što ne uzrokuje simptome i znakove. Osoba zaražena HPV-om treba uvijek koristiti zaštitu tijekom spolnog odnosa.

4. Genitalni herpes

Genitalni herpes je spolno prenosiva bolest koju uzrokuje virus herpes simplex (HSV), a prenosi se spolnim odnosom – vaginalnim, oralnim ili analnim.

Herpes na usni: Uzrok, simptomi i kako se riješiti ovog neugodnog problema?

Ako osoba ima herpes, šanse su veće od 90% da će ga prenijeti na partnera čak i ako je riječ o zaštićenom spolnom odnosu. Kod zaražene osobe najveća je mogućnost zaraze partnera dok god postoje simptomi.

Ovaj virus se tijekom poroda može prenijeti s majke na dijete. Kod herpesa se pojavljuju izraženi simptomi kod nekih bolesnika, dok se kod nekih osoba uopće ne moraju pojaviti.

Ako se pojavljuju, ovo su simptomi genitalnog herpesa:

– bol, nelagoda i svrbež genitalnog područja

– osjećaj zatezanja kože na genitalnom području

– stvaranje mjehurića na koži genitalnog područja uz žarenje i pečenje

– nakon mjehurića nastaju vrlo bolne ranice koje zarastaju unutar mjesec dana

– bol prilikom mokrenja

– povišena tjelesna temperatura

– osjećaj slabosti i umora

Simptomi genitalnog herpesa kod muškaraca su rjeđi te se ponekad uopće ne pojavljuju. Virus herpesa ne nestaje, odnosno, ne može se izliječiti, već se povlači u sakralne živčane ganglije. Tamo ostaje mjesecima ili godinama. U to vrijeme osoba nije zarazna. Virus se može ponovno aktivirati kada dođe do pojačanog stresa, umora, oslabljenog imuniteta, druge bolesti i slično.

Sifilis: Uzrok, simptomi i kako se liječi ova spolna bolest opasna za trudnice?

Iako herpes nema potpuno izlječenje, postoje lijekovi koji mogu pomoći u smanjenju simptoma i učestalosti izbijanja. Lijekovi koji se koriste za liječenje herpesa uključuju antivirusne lijekove koji mogu smanjiti bol, ubrzati zacjeljivanje mjehurića i smanjiti rizik od prijenosa virusa na druge osobe. Uzimanje lijekova također može smanjiti broj izbijanja herpesa u budućnosti.

Najbolji način za sprečavanje herpesa i drugih spolno prenosivih infekcija je korištenje kondoma tijekom spolnog odnosa i ograničavanje broja spolnih partnera. Važno je također obavijestiti svog partnera ako mislite da ste zaraženi herpesom kako bi se i on mogao testirati i liječiti.