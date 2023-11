Može li masna jetra izazvati rak i zatajenje jetre?

Podijeli :

Bolest jetre koja pogađa ljude iako ne piju alkohol poznata je kao nealkoholna masna bolest jetre. Kod masne jetre u njoj se nakuplja prekomjerna količina masti. Pretili ljudi ili ljudi s prekomjernom težinom su oni koji najčešće oboljevaju. Većina ljudi ne pokazuje nikakve simptome. Rijetko, pacijenti mogu trpjeti bol, iscrpljenost ili gubitak težine. Ciroza ili upala i ožiljci na jetri mogu se razviti tijekom vremena.

Može li uzrokovati rak jetre?​

Prema studiji objavljenoj u National Library of Medicine, nealkoholna masna jetra je glavni uzrok hepatocelularnog karcinoma u mnogim razvijenim zemljama, te je brzo rastući uzrok kronične bolesti jetre. Najčešći primarni rak jetre, hepatocelularni karcinom, obično se razvija zajedno s cirozom jetre, piše Times of India.

Dugoročna praćenja su pokazala da je hepatocelularni karcinom neuobičajena posljedica masne jetre. Ipak, 50% slučajeva hepatocelularnog karcinoma još uvijek ima nepoznat uzrok, a karcinom se sve više povezuje s povećanom prevalencijom masne jetre. Stoga je imperativ da produbimo naše razumijevanje odnosa između hepatocelularnog karcinoma i masne jetre.

T​​​ko je u opasnosti?​

Pacijenti s prekomjernom tjelesnom težinom te oni koji uzimaju lijekove bez recepta, alopatske lijekove i oni koji imaju dijabetes i hipotireozu. Najčešći uzrok je prekomjerna tjelesna težina. Masna jetra češća je kod žena nego kod muškaraca. Također je češća u dobnoj skupini od 40 do 50 godina.

Evo nekih čimbenika koji povećavaju rizik

Promjene načina prehrane, brza hrana, sjedilački način života. Imamo i slučajeva masne jetre kod adolescenata. Konzumiranje visokokalorične hrane, poput hladnih pića i brze hrane. To uzrokuje visoku količinu kalorija i stoga je apsorpcija dobra, a višak kalorija pretvara se u mast. Ljudi na sjedećim poslovima također uzrokuju taloženje masti. Genetski čimbenici po prirodi se ne mogu mijenjati. Uzimanje velike količine lijekova bez savjetovanja s liječnikom također je faktor rizika za brži razvoj masne jetre.

Prevencija raka jetre​

Na kraju masna jetra dovodi do steatohepatitisa i to oštećenje jetre se akumulira do određene mjere i to dovodi do trajnog oštećenja jetre koje dovodi do ciroze jetre. Masna jetra može dugoročno dovesti do raka jetre, ako se ne vodi računa o načinu života i prehrambenim navikama. Nakon što vam se u ranoj fazi dijagnosticira masna jetra, bolje je posavjetovati se s liječnikom kako bi vas mogao rano liječiti i izbjeći mogućnost raka jetre.

