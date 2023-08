Muči vas osjećaj nadutosti? Saznajte koji su uzroci i kako riješiti problem

Podijeli :

Pixabay

Nadutost je stanje kod kojeg se trbuh čini napuhnutiim i zategnutim kao da je pun plinova, što uzrokuje nelagodu.

Simptomi nadutosti mogu uključivati prekomjerne plinove, bol ili nelagodu u želucu, osjećaj sitosti čak i kada jedete male količine i kruljenje u želucu.

Iako su većinom zdrave, ove namirnice stvaraju plinove Šest namirnica i pića za koje nikad ne biste rekli da sadrže alkohol

Stanje može trajati od 24 sata do nekoliko dana, a u nastavku saznajte koji su najčešći uzroci nadutosti i kako je se riješiti.

Uzroci nadutosti

Postoji mnogo razloga zbog kojih se možete osjećati napuhnuto, od bezazlenih do ozbiljnih. Ako često osjećate nadutost, važno je otkriti njezin uzrok kako biste je mogli kontrolirati, prenosi centarzdravlja.hr.

Plinovi: Zbog konzumacije nekih namirnica vaše tijelo proizvodi više plinova. To je primjerice povrće s visokim udjelom sumpora poput prokulica, šparoga i brokule.Gutanje zraka još je jedan čest uzrok.

Veliki obroci: Ovisno o tome kada jedete, moglo bi proći mnogo sati između obroka, povećavajući vašu glad i uzrokujući da jedete više nego što trebate, što može dovesti do stvaranja više plinova nego inače.

Menstruacija: Promjene u hormonima tijekom menstruacije mogu uzrokovati nadutost.

Nedostatak vlakana: Ako ne unosite dovoljno vlakana, hrana može neučinkovito putovati kroz vaš probavni sustav.

Sjedilački način života: Predugo sjedenje može uzrokovati stiskanje sadržaja vašeg trbuha (uključujući crijevni trakt), usporavajući probavu.

Stres: Kada ste pod stresom, vaše tijelo usporava probavu, uzrokujući nadutost, bol i probavne smetnje.

Ostali medicinski problemi: Nadutost može biti simptom ozbiljnijeg stanja, poput sindroma iritabilnog crijeva (IBS).

Ako se pitate kako brzo ublažiti osjećaj nadutosti, postoji nekoliko opcija koje možete isprobati.

Povećajte svoju aktivnost

Ako radite sjedilački posao, velike su šanse da bi vam dobro došlo više kretanja tijekom dana. Kada vježbate, kretanje povećava protok krvi u vašem probavnom traktu, a nedavna meta-analiza otkrila je da hodanje u trajanju od samo nekoliko minuta nakon obroka može pomoći u probavi i spriječiti skokove šećera u krvi.

Opustite svoje tijelo

Ako osjećate napetost u umu i tijelu, to bi moglo uzrokovati osjećaj nadutosti. Kada se možete opustiti, vaš gastrointestinalni trakt radi bolje. Kada ste pod velikim stresom, vaš autonomni živčani sustav lako ulazi u stanje poznato i kao borba, bijeg ili zamrzavanje. U tom stanju vaše tijelo usporava probavu. Kako se opuštate, sustav se vraća u parasimpatičko stanje, dopuštajući vašoj hrani da se lakše kreće duž probavnog trakta. Postoji mnogo načina za opuštanje uma i tijela, uključujući kupanje u toploj kupki. Topla voda također može ublažiti grčeve, što vam pomaže da se oslobodite stresa.

Nutricionisti: Izbjegavajte ove namirnice na putovanjima kako vam ne bi pozlilo Ne želite se udebljati: Vrijeme obroka skoro je jednako važno kao i što jedete

Priuštite si masažu trbuha

Pokušajte masirati trbuh. To može pomoći u kretanju hrane u vašim crijevima, smanjujući vašu nelagodu. Počnite s desne strane u blizini zdjelice i trljajte prema gore kružnim pokretima dok ne dođete do prsnog koša. Zatim ponovite postupak do 10 minuta, uvijek u smjeru kazaljke na satu. Kretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu moglo bi pogoršati vaš problem.

Izbjegavajte hranu koja uzrokuje plinove

Plinovi su čest uzrok nadutosti i lako ih je izbjeći promjenom prehrane.

Možete isprobati dijetu s niskim udjelom FODMAP-a. Postepeno smanjujte količinu hrane koja može fermentirati, kao i one s oligosaharidima, disaharidima, monosaharidima i poliolima koju jedete – ovo je eliminacijska dijeta kojom se utvrđuje koja hrana uzrokuje nadutost kako biste znali što izbjegavati i tako je spriječiti. Ovo su primjeri namirnica:

– hrana koja se može fermentirati – kiseli krastavci, kefir, kombucha, miso, kruh od kiselog tijesta i sir

– oligosaharidi – pšenica, češnjak, mahunarke i luk

– disaharidi – mlijeko, jogurt i sladoled

– polioli: nektarine, šljive, marelice, cvjetača i većina bombona bez šećera.

Kada otkrijete koje namirnice uzrokuju nadutost, možete ih izbjegavati kako biste je smanjili.

Druga mogućnost je izbjegavanje hrane i pića koji uzrokuju nakupljanje viška zraka u želucu i crijevima. Žvakaće gume, gazirana pića i gazirana voda potiču zrak da uđe u vaš gastrointestinalni trakt. Može se dogoditi i kada pijete na slamku. Dok zrak putuje kroz sustav, uzrokuje plinove i nadutost.

Jedite manje obroke tijekom dana

Obilan obrok često je krivac za nadutost. Možda mislite da su tri obroka dnevno najbolja i ne biste bili jedini. Godinama su istraživanja pokazivala da je najbolji način jesti tri obroka umjerene veličine. Međutim, nedavna istraživanja pokazuju da to vjerojatno nije slučaj. Jedući četiri ili pet manjih obroka, možete ostati zadovoljni i izbjeći prejedanje. Ovi učinci mogu dovesti do stabilnijeg šećera u krvi, gubitka težine i dosljednije energije tijekom dana. Uključivanjem složenih ugljikohidrata, proteina, zdravih masti, voća i povrća, možete dobiti sve hranjive tvari koje su vam potrebne tijekom dana bez osjećaja nadutosti.

Povećajte unos vlakana

Zatvor je čest uzrok nadutosti i povećanje količine vlakana koje jedete može ga ublažiti. Vlakna su ugljikohidrati koji vašem tijelu služe kao alat za probavu hrane. Postoje dvije vrste vlakana i obje imaju pozitivan učinak na zdravlje:

– topiva vlakna: otapaju se u vodi i pomažu u regulaciji razine šećera i kolesterola u krvi

– netopiva vlakna: ne otapaju se i pomažu u kretanju hrane duž probavnog trakta, smanjujući zatvor i nadutost.

Dok vam topiva vlakna mogu pomoći da budete manje gladni, netopiva vlakna mogu pomoći kod nadutosti uzrokovane zatvorom.

Hrana s topivim vlaknima uključuje crni grah, lima grah, brokulu, prokulice, avokado, slatki krumpir, repu, kruške, smokve, marelice, jabuke i mrkvu.

Smanjite unos natrija

Odrasle osobe trebaju manje od 2300 miligrama natrija dnevno. To je ekvivalent otprilike jednoj čajnoj žličici kuhinjske soli. Ako se često osjećate napuhano, to bi moglo biti zato što imate previsok unos natrija. Lako je pojesti previše natrija jer ga ima u izobilju u ultraprerađenoj hrani. I brza hrana i zapakirana hrana iz trgovine obično ga sadrže puno. Žitarice i meso najveći su krivci, ali juhe, krekeri, preljevi za salatu i drugo također mogu pridonijeti povećanju razine natrija. Sol uzrokuje da vaše tijelo zadržava vodu što je uzrok nadutosti. Pazeći na količinu natrija koju unosite, nadutost bi se trebala postupno smanjivati.

Prestanite pušiti

Kad pušite, udišete više zraka od prosječne osobe. Dok udišete iz cigarete ili vape olovke, zrak može putovati u vaš probavni trakt, uzrokujući nadutost. Pokušaj prestanka pušenja preko noći može dovesti do opasnih nuspojava, stoga polako. Razgovarajte sa svojim liječnikom ili specijalistom za ovisnosti koji vam može pomoći da se sigurno odviknete od nikotina i odviknete od navike posezanja za njim.

Kada posjetiti liječnika

Povremeno, nadutost može značiti da se nešto ozbiljnije događa u vašem tijelu. To je simptom mnogih zdravstvenih stanja. Nadutost u kombinaciji s drugim simptomima može biti znak IBS-a, celijakije, Crohnove bolesti, ulceroznog kolitisa, gastrointestinalne blokade, endometrioze, gastritisa, ascitesa, raka i insuficijencije gušterače. Malo je vjerojatno da će nadutost dovesti do jednog od ovih zdravstvenih stanja, ali važno je biti svjestan njih kako biste znali posjetiti svog liječnika ako vam se nešto čini pogrešnim. Za mnoga od ovih stanja, brzo liječenje je ključ za pozitivan ishod.

Trebali biste posjetiti svog liječnika ako osjetite sljedeće: imate toliko jaku nadutost da utječe na vašu sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti, doživite povraćanje ili proljev, imate krvi u stolici, imate kroničnu žgaravicu ili neobjašnjivo mršavite.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Psi vam njuše međunožje? Veterinari objasnili zašto Uskoro dolazi novi sustav plaćanja autocesta: Ovo je sve što trebate znati