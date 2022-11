Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Osteoporoza je bolest kostiju koja češće pogađa žene nego muškarce, a pojavljuje se sa starenjem. Nažalost, nije izlječiva te može izazvati naporne i bolne simptome. Riječ je o bolesti koju karakterizira niža gustoća kosti zbog čega one postaju slabe i lako lomljive. Bolest se rijetko prepoznaje prije prijeloma. Starije osobe, posebice žene u ili nakon menopauze stoga imaju veći rizik od prijeloma.

Kod osteoporoze dolazi do smanjenja koštane mase, poremećaja strukture mase i posljedično nedostatne mineralizacije kosti. Sve ovo rezultira smanjenjem elastičnosti kosti te stvara povećanu mogućnost prijeloma. Posebno osjetljivi postaju kukovi, kralješci i podlaktice koji budu najčešća mjesta prijeloma kod osteoporoze.

vezana vijest Osteoporoza: Koji je uzrok ove opasne bolesti koja se češće javlja kod žena?

Najbolji lijek za osteoporozu je prevencija, no kada bolest nastupi koriste se lijekovi široke palete. Stup temeljac u borbi ipak je prevencija. U nastavku ćemo objasniti koji je najbolji lijek za osteoporozu i kako paziti na svoje zdravlje svakog dana.

Najbolji lijek za osteoporozu

Kod osteoporoze dolazi do slabljenja kostiju zbog djelovanja osteoblasta i osteoklasta. Koštana tvar je mreža isprepletena elastičnim nitima te su u nju integrirani mineralni spojevi fosfora i kalcija.

Osteoblasti su stanice koje odgovorne za proizvodnju kolagenih vlakana elastične mreže koštane tvari. Osteoklasti imaju ulogu razgrađivati tu mrežu i rastavljati je te uklanjati dotrajale dijelove koštane tvari. Kada dođe do suradnje koštanih stanica stvara se normalan krug regeneracije kostiju. Međutim, kada dođe do poremećene ravnoteže nekog dijela unutar mreže koštane tvari, može doći do jače razgradnje nego regeneracije i tako dolazi do razvoja bolesti.

Na čvrstoću i otpornost kostiju utječu mineralni spojevi, dok elastična mreža stvara potporanj kod opterećenja na kostima. Elastičnost, snaga i otpornost kostiju su pod utjecajem brojnih faktora – hormona, mineralnih spojeva, vitamina, organskih sustava, ali i okoliša. Upravo zbog toga se smatra da je najbolji lijek za osteoporozu prevencija, odnosno, prijevremeno djelovanje na poboljšavanje cjelokupnog zdravlja kostiju.

Prevencija osteoporoze dobrom prehranom

Prevencija je pola zdravlja, može se reći za velik broj današnjih bolesti koje se pojavljuju starenjem. Velik utjecaj na razvoj bolesti kostiju ima prehrana, odnosno, dostatan unos određenih mineralnih spojeva. Evo koje namirnice i spojevi mogu biti najbolje rješenje za osteoporozu.

1. Kalcij

Među najvažnijim mineralima koji mogu predlagati kao preventivni lijek za osteoporozu je kalcij. Prenizak unos kalcija i vitamina D utječe na smanjenje gustoće kostiju te povećava rizik od prijeloma. Kalcij je mineral koji sudjeluje u mnogim procesima u ljudskom organizmu i najviše je zastupljen u kostima i zubima. Osim kod kostiju, ima ulogu u zdravlju srca, mišića i živaca.

Općenito, a posebice kod osoba koje imaju povećan rizik od razvijanja osteoporoze preporučuje se dnevni unos od 1000 do 1500 mg kalcija dnevno. Ova količina kalcija unijeti se može hranom ili dodacima prehrani.

Važnost kalcija kao najboljeg lijeka za osteoporozu vidljiva je i kod lijekova koji se daju osobama koje su već oboljele. Naime, među lijekovima koji potiču izgradnju kostiju je i paratireoidni hormon koji djeluje tako da povećava koncentraciju kalcija u krvi.

Kalcij se može unijeti prehranom u dostatnoj količini. Najbolji izvor su mlijeko i mliječni proizvodi te razne sjemenke bogate omega-3 masnim kiselinama poput chia sjemenki.

Ovo su još neke namirnice u kojima se nalazi visoka količina kalcija i koje bi se trebale nalaziti na tjednom jelovniku:

– parmezan sir

– mliječni proizvodi

– jogurt

– ribe poput sardina i lososa

– bademi

– leća

– grah i grahorice

– zeleno lisnato povrće poput špinata, kelja i blitve

2. Vitamin D

Uz kalcij je, kao najbolji lijek za osteoporozu, nužno unositi i vitamin D. Dnevni preporučeni unos vitamina D trebao bi biti oko 400-800 internacionalnih jedinica. To predstavlja oko tri kapi uljne otopine navedenog vitamina. Vitamin D je uz kalcij vrlo važan za zdravlje kostiju jer poboljšava apsorpciju kalcija iz hrane te potiče njegovu ugradnju u koštanu tvar.

Najbolji izvor vitamina D je sunčeva svjetlost. Istraživanja su pokazala da samo pet minuta provedenih na suncu s 5% izloženog tijela par puta tjedno može osigurati dovoljnu količinu vitamina D za bolje zdravlje kostiju. Smatra se kako je 20 minuta dnevno na sunčevoj svjetlosti dostatno za kvalitetnu razinu vitamina D u organizmu. Ovo se odnosi na kožu koja nije premazana zaštitnim faktorom. Zaštitni faktor smanjuje upijanje vitamina D.

Osim kroz sunčevu svjetlost, vitamin D se može dobiti kroz prehranu. Najbogatiji prirodni izvori su ulje jetre bakalara i drugih masnih riba, ribe općenito, rakovi i plodovi mora.

Ovo su još neki prirodni izvori vitamina D koji mogu pomoći kao lijek za osteoporozu:

– tuna, skuša, srdele, bakalar, losos

– rakovi i plodovi mora

– gljive

– kvasac

– goveđa jetra

– žumanjak jajeta

– mliječni proizvodi (vrhnje, mlijeko i sir)

– parmezan

– shiitake gljive

– kamenice

Vježbanje kao tretman za osteoporozu

Uz dobru prehranu i dovoljan unos važnih minerala i vitamina na listi kao najbolji lijek za osteoporozu je vježbanje. Vježbanje mišića, ali i kostiju poboljšava koordinaciju te jača muskulaturu. Kosti, kada se izlažu većem mehaničkom opterećenju, što se događa vježbanjem, kompenzacijskim se mehanizmima uče odupirati novonastalim uvjetima. Tako se povećava koštana masa i smanjuje nepoželjan utjecaj sile.

Tijelo koje upražnjava čestu tjelovježbu ima jaču muskulaturu, ali i bolju koordinaciju što znači da je manje sklono padovima i prijelomima. Cilj vježbanja trebao bi biti stabilizacija koštanog metabolizma.

Tjelesna aktivnost bi se trebala provoditi svakog dana, sukladno mogućnostima. Najbolje bi bilo svakodnevno uvrstiti vježbu od barem 20 minuta uz šetnju od barem 30 minuta. Na ovaj način djelujete povoljno na zdravlje kostiju, mišića, živaca i kardiovaskularnog sistema.

Promijenite životne navike

Osim dobre prehrane i česte, kontinuirane tjelovježbe, za zdrave kosti trebalo bi promijeniti loše životne navike. Na slabljenje kostiju utječu alkohol, kofein i cigarete te droge.

Ovo su neke od stvari koje bi trebalo prakticirati ako želite osigurati da u starijoj dobi smanjite rizik od pojave osteoporoze:

– prestanite pušiti cigarete

– prestanite konzumirati alkohol

– smanjite unos kofeina i teina

– smanjite unos hrane bogate konzervansima i brze hrane

– smanjite unos gaziranih pića

– smanjite prekomjerne kilograme

– često boravite na suncu i svježem zraku

– pijte dovoljno vode i tekućine kroz dan

– smanjite stres i više mislite na vlastito zdravlje

Osteoporoza može biti teška bolest, no da bismo je spriječili trebamo misliti na vrijeme na naše zdravlje i možda češće vlastito tijelo stavljati kao prioritet.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.