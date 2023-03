Nova pošast među mladima, psihijatar poručio: “Prvi smo u obolijevanju od raka”

Podijeli :

Izvor: N1

Hrvatska je druga u Europskoj uniji što se tiče pušenja mladih do 18 godina. Samo u posljednjih mjesec dana 13 posto učenika u dobi od 16 godina konzumiralo je električne cigarete, a 15-godišnjaci čak devet puta češće puše cigarete nego njihovi vršnjaci u Islandu ili Norveškoj. Mladi e-cigarete najčešće počinju pušiti iz znatiželje, zbog privlačnih okusa voća, a nastavljaju jer su jeftinije od duhana.

Atraktivnog izgleda, svijetleće dok se koriste i lako ih je nabaviti. Električne cigarete izazvale su pomamu među mladima – na društvenim mrežama reklamiraju se kao bomboni i stvaraju novu generaciju ovisnika.

“Kad prođete kvartom, kad se šećete, pogotovo školskim igralištem, vikendom navečer od 20 sati pa na dalje, nema tko ne puši wiip, od petog razreda pa na dalje. Nažalost, oni pod odmorom u WC-u puše jer nema mirisa”, kazala je jedna majka.

Hrvatski učenici masovno puše e-cigarete, epidemiologinja upozorava na štetnost

I 14-godišnja kći Zagrepčanke, koju ćemo zbog anonimnosti zvati Ana, pokleknula je trendu. Ona kaže da djeca u školama sakupljaju 7 eura za jednu jednokratnu parilicu koju puši njih destero. Majku dvoje djece ta činjenica je šokirala.

“Nisam iskreno znala u tom trenutku što da radim. Ako joj kažem ‘nemoj to raditi’, znam da bude radila jer ne mogu je nadzirati svugdje. Ja sam se na kraju nažalost i sama odlučila kupiti joj taj wiip. Netko će me za to osuditi, kako djetetu možeš dati pred sobom – mogu, probaj pa ćeš vidjeti. I evo probalo je dijete ispred mene cigaretu pa više nije pušila”, kazala je Ana.

“To kreće prije srednje škole”

U Hrvatskoj svakodnevno puši 19% dječaka i 20% djevojčica u dobi od 15 godina. Problem su arome okusa voća što dodatno privlači djecu te se potiče ovisnost. Svjesni posljedica po zdravlje djece su i u srednjim školama.

“Trend konzumiranja e-cigareta je prisutan i kod nas i povećava se. Iz mojih saznanja je da to kreće puno ranije nego u ovoj dobi srednje škole. To je ovisnost koja nije dobra. Nama je bilo puno jednostavnije zbog mirisa i ostalog duhansku cigaretu analizati i vidjeti tko to od učenika koristi. Ovo je vrlo praktično da oni mogu skloniti, sakriti”, rekla je Brankica Žugaj, ravnateljica Gimnazije Velika Gorica.

Porast broja pušača e-cigareta posljedica je i pritiska vršnjak – tvrdi dječji psiholog.

“Stanje s elektroničkim cigaretama među mladima je alarmantno zato što im predstavljaju zabavu, dolaze u različitim okusima, bojama i to je nešto što je njima oku ugodno. Djeca znaju reći kako je to zdravija varijanta cigareta i da to nije štetno, a ono što ne znaju da ima brojne posljedice”, navodi Krešimir Prijatelj, dječji psiholog.

Unatoč zabrani prodaje za maloljetnike kupuju se bez problema. Na ovom kiosku kažu da danima nema uređaja jer su rasprodani te su im ostali smo nastavci okusa. Sve ovo noćna je mora liječnicima koji upozoravaju na posljedice.

“To je upala pluća koja je odgovor na uljni aerosol koji nastaje kada se konzumiraju e-cigarete. Utječu i na trombocite, nikotin je taj koji je u tekućinama, štetan je i stvara ovisnost“, istaknula je Dijana Mayer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Liječnica obiteljske medicine Vjekoslava Amerl Šakić povjerenica je za borbu protiv pušenja pri ministarstvu zdravstva. Ističe da je situacija na izmaku kontrole.

“Sve to donosi kratkotrajno zadovoljstvo, nema dugotrajnog zadovoljstva u sredstvima ovisnosti. Jer svako sredstvo vuče jedno, pa drugo, djeca se uvlače u kriminal da dođu do stvari – to je žalosno. Samo pušenje izgleda kao bezazlena stvar, ali na kraju ipak nije”, navodi ova liječnica.

O prevenciji pušenja mladih u Hrvatskoj ne poduzima se gotovo ništa. A na vrhu smo lista po broju oboljelih od raka.

“Nema kampanja koje bi ljude poticalo da ako hoćete poboljšati zdravlje ne pušite. Prvi smo u obolijevanju od raka pa dajte prestanite pušiti – treba se to poticati”, kazao je psihijatar Slavko Sakoman.

Dok su električne cigarete zabranjene u 40 zemalja svijeta, Hrvatska ne kažnjava ni one koji ih prodaju maloljetnicima, ne pruža prevenciju u školi, a niti su obitelji podučene kako odgajati djecu da izbjegavaju rizična ponašanja.

