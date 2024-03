Novo istraživanje: Cjepivo protiv korone smanjuje rizik od zatajenja srca

Podijeli :

Nova istraživanja sugeriraju da cjepiva protiv koronavirusa smanjuju rizik od zatajenja srca i krvnih ugrušaka povezanih sa SARS-CoV-2.

Studija objavljena u Heartu, koju je sastavio međunarodni tim istraživača, uključuje analizu podataka 10,17 milijuna cijepljenih i 10,39 milijuna necijepljenih osoba u Velikoj Britaniji, Španjolskoj i Estoniji.

Uzimajući u obzir čimbenike kao što su dob, spol i prethodna stanja, pokazalo se da oni koji su bili cijepljeni imaju osjetno smanjen rizik od srčanih komplikacija i komplikacija povezanih s ugrušcima nakon što su preboljeli covid, do godinu dana.

“Naša otkrića vjerojatno odražavaju činjenicu da su cjepiva učinkovita u smanjenju infekcije i minimiziraju rizik od većih problema uzrokovanih koronavirusom. Ovi rezultati mogli bi potaknuti cijepljenje kod neodlučnih, zabrinutih zbog potencijalnog rizika od nuspojava cjepiva”, kazala je Núria Mercadé-Besora s Oxforda.

U usporedbi s onima koji nisu bili cijepljeni, kod cijepljenih je za 78 posto smanjen rizik od krvnih ugrušaka u venama, 47 posto rizik od krvnih ugrušaka u arterijama i za 55 posto rizik od zatajenja srca u prvih 30 dana nakon infekcije.

Iako su ta smanjenja rizika padala kako je vrijeme prolazilo, još uvijek su bila na 50 posto, 38 posto, odnosno 48 posto u razdoblju od 181 do 365 dana. Iako su prethodne studije došle do sličnih otkrića, ovo je jedno od najopsežnijih do danas u smislu broja ljudi koji su proučavani i duljine vremena tijekom kojeg su bili praćeni.

Poznato je da su krvni ugrušci, koji mogu uzrokovati moždane udare i zatajenje srca, mnogo češći nakon infekcije koronavirusom. Iako istraživanje ne utvrđuje jasan uzrok i posljedicu, sugerira da cijepljenje protiv bolesti također smanjuje rizik od daljnjih komplikacija.

Iako se pokazalo da su cjepiva protiv covida uglavnom sigurna i učinkovita, još je pitanja na koja treba odgovoriti pa stručnjaci naglašavaju da su dodatna istraživanja poželjna i potrebna.

