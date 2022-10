Podijeli:







Izvor: tommaso altamura / Alamy / Alamy / Profimedia

Procijenjeno je da 32 milijuna Amerikanaca ima alergije na hranu, a najčešće su na školjkaše, mlijeko i kikiriki. Iako je istina da se najviše alergija pojavljuju tijekom djetinjstva, simptomi alergija pojavljuju se i nakon osamnaeste godine. Kao rezultat imunološkog odgovora koji uzrokuje negativnu rekaciju nakon što smo pojeli hranu, alergija na hranu može se manifestirati na različite načine.

Kako biste utvrdili jeste li alergični na ono što ste pojeli, prvi korak je razumijevanje između alergije na hranu i intolerancije na granu. Intolerancija na hranu znači da vaše tijelo ne tolerira određenu hranu. U slučajevima intolerancije na laktozu, osoba ne podnosi laktozni šećer u mliječnim proizvodima. Konzumacija može uzrokovati nelagodu, proljev i napuhavanje. Ali, za razliku od alergije, nije opasno po život.

Alergije, s druge strane, uzrokuju da vaše tijelo reagira na protein kroz imunološki odgovor. Stoga, za razliku od intolerancije kao što je intolerancija na laktozu, alergija na protein u kravljem mlijeku može uzrokovati više reakcija opasnih po život.

Ako pojedete neku hranu i iskusite iznenađujuće ili zastrašujuće reakcije, kako ćete znati jeste li zaista alergični? Kako biste doista saznali jeste li alergični na određenu hranu, liječnik će vas morati poslati na pretrage kako bi ustanovio dijagnozu. Ipak, ako iskusite neke vrlo neugodne probleme to može biti znak da biste trebali posjetiti liječnika za daljnje pretrage.

Ako vas zanima na koje znakove morate paziti, a koji bi mogli uzrokovati alergije, portal Eat This, Not That izašao je s listom pet mogućih simptoma alergije.

1. Osip

Razvijanje ranica koje svrbe nakon što konzumirate određenu hranu mogu biti znak da imate alergiju na hranu. Obično izgledaju poput izdignutih ružičastih izbočina koje izgledaju slično ubodima kukaca. Ako primijetite osip u roku nekoliko minuta do nekoliko sati nakon što ste pojeli hranu, to je znak da biste trebali nazvati svog liječnika kako bi on procijenio trebate li na daljnje pretrage.

2. Stisnuto grlo i poteškoće s gutanjem

Ako vam grlo počinje naticati i imate probleme s gutanjem, moguće je da ste alergični na hranu koju ste pojeli. Upala ždrijela može se pojaviti kao posljedica i zato teže gutate.

3. Teško disanje

Kada tijelo označi protein kao “strano tijelo” i potakne alergijsku reakciju, otpušta se histamin. Ovaj spoj može dovesti do suženja dišnih puteva, uzrokujući da osoba teško diše.

4. Povraćanje

Povraćanje može biti znak alergije na hranu, iako može biti indikator za intoleranciju na hranu ili trovanje hranom. Ako povraćate, teško je znati je li to simptom alergije ili intolerancije, stoga je najbolje da se konzultirate s vašim liječnikom oko toga.

5. Natečeni jezik

Kad vidite da vaš jezik natiče to vas više može zaprepastiti nego što je opasno, iako u nekim slučajevima naticanje može utjecati na sposobnost gutanja. Jezik se uglavnom brzo vrati u normalnu veličinu. Ipak, ako dođe do ove reakcije, vrijedilo bi posjetiti doktora da provjerite radi li se o nečemu što zabrinjava.

6. Anafilaksa

Anafilaksa je ozbiljna rekacija koja potencijalno može biti opasna za život, a rezultat je izloženosti alergenu. Osoba koja padne u anafilaktički šok može imati probleme s gutanjem ili disanjem, ubrzani puls, a u najgorem slučaju može doći i do gubitka svijesti. EpiPen se koristi za liječenje ovog stanja, a ako ga osoba doživi, ​​svakako bi trebala razgovarati sa svojim liječnikom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.