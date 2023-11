Osam ranih znakova upozorenja tihog ubojice koje zubar može otkriti prije nego bude prekasno

Podijeli :

Pexels

Svake godine 3034 ljudi diljem svijeta dobije dijagnozu raka usta, a tijekom posljednjih 10 godina broj slučajeva porastao je za šokantnih 60 posto.

Pušenje ili žvakanje duhana, nedovoljna konzumacija voća i povrća i pijenje alkohola povećavaju rizik od raka usne šupljine, prema Cancer Research UK.

Zubar otkriva 12 uzroka lošeg zadaha – mogu ukazati na ozbiljan zdravstveni problem Stomatolog: Implantološka rješenja su budućnost Što boja zuba može otkriti o vašem zdravstvenom stanju

Iako može biti teško otkriti, postoje neki rani znakovi upozorenja na koje trebate obratiti pozornost, a koji bi mogli povećati vaše šanse za preživljavanje.

Liječnica Miriam Stoppard objašnjava što možete učiniti kako biste provjerili potencijalne simptome raka usta koji bi mogli dovesti do rane dijagnoze, liječenja i veće šanse za preživljavanje, piše Mirror.

Ako vratite sat 30 ili više godina unatrag, rak usta nije nešto što obično pogađa osobe mlađe od 50 godina. Međutim, u 2023. to više nije slučaj.

Iako sve manje ljudi puši danas nego 1950-ih, konzumacija alkohola se udvostručila, a neki ljudi još uvijek ne jedu dovoljno voća i povrća.

“Budući da je rak usne šupljine nizak profil i simptomi mogu biti bezbolni, može se provući kroz mrežu s razornim učincima”, objašnjava dr. Stoppard. “Kasna dijagnoza raka usne šupljine može dovesti do operacije unakaženja, a uzrokuje oko 1800 smrti godišnje. Za mene ovo nije ništa manje nego tragično s obzirom na to da preživljavanje može biti čak 90 posto ako se rano otkrije.”

Kako bi se to spriječilo, Zaklada za borbu protiv raka usne šupljine preporučuje svima da jednom mjesečno obave temeljit pregled raka glave i vrata kod kuće.

Na njihovoj web stranici piše: “Pogledajte cijelo lice. Postoje li otekline koje prije niste primijetili? Pregledajte svoju kožu. Je li se što promijenilo u zadnje vrijeme? Jesu li madeži postali veći ili su počeli svrbjeti ili krvariti? Okrenite glavu s jedne na drugu stranu. To rasteže kožu preko mišića, čineći kvržice lakše vidljivim.”

Također je važno provjeriti svoj vrat tako što ćete proći prstima ispod čeljusti i opipati veliki mišić s obje strane vrata. Jabučićima prstiju provjerite ima li oteklina i osjeća li se sve isto s obje strane. Isto tako, važno je provjeriti usne, obraze, desni, jezik te krov i dno usta.

Rani znakovi upozorenja na rak usta:

1. Čir ili ranica u ustima

2. Crvena ili bijela mrlja u ustima

3. Neobjašnjiva bol u ustima ili uhu

4. Neobjašnjiva kvrga na vratu

5. Upaljeno ili bolno grlo

6. Kreštavi glas ili poteškoće s gutanjem

7. Knedla u vratu ili grlu

8. Mršavljenje bez pokušaja

Postoji mnogo stvari koje možete učiniti kako biste spriječili rak usta, a koje mogu učiniti razliku, dodaje dr. Stoppard.

Pušenje i pijenje mogu značajno povećati rizik od razvoja raka. Dok je pušenje povezano s oko dvije trećine slučajeva raka usne šupljine, nedovoljna konzumacija voća i povrća povezana je s više od polovine, a alkohol s tek manje od jedne trećine

Načini prevencije raka usta:

Prestanite pušiti: To je faktor rizika broj jedan, ispred pijenja. Žvakanje duhana također će povećati vaš rizik.

Držite se sigurnog pijenja: Što više pijete, to je veći rizik, bez obzira na vrstu alkohola. Sigurne granice su oko dvije do tri jedinice dnevno za žene i tri do četiri za muškarce.

Nosite kremu za usne sa zaštitnim faktorom: Ako idete van na sunce, nanesite balzam za usne koji sadrži najmanje SPF 15 kako biste se zaštitili od raka usana uzrokovanog izlaganjem suncu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nije se isplatilo: Pregledom automobila nije bilo ništa sumnjivo no onda je carinik pronašao račun FOTO / VIDEO Burno na Aktualcu: Plenković “ratovao” s DP-om, Možemo, Mostom i SDP-om