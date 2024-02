Otkriveno koliko sati sna dnevno je potrebno da biste imali zdraviji mozak

Podijeli :

Pixabay

Posljednje studije pokazuju da previše ili premalo spavanja može uzrokovati velike zdravstvene rizike za mozak kako starimo.

Dobro se naspavati važno je ne samo da biste se dobro osjećali tijekom dana, već i zbog raznih dobrobiti za mentalno i fizičko zdravlje. Dobra kvaliteta sna može održavati krvni tlak reguliranim, pomoći kod kognitivnih funkcija, pa čak i smanjiti rizik od raka, piše Real Simple.

Ali mnogi od nas ne spavaju onoliko koliko nam je potrebno svake noći zahvaljujući plavom svjetlu naših telefona (i drugih uređaja) koje nas previše stimulira. Preobilno jedenje ili konzumiranje kofeina neposredno prije spavanja može nam izazvati nelagodu i napetost, što također otežava spavanje. Mnogo je krivaca zašto ne spavamo dovoljno, ali održavanje dosljednog rasporeda može pomoći nama odraslima da spavamo preporučenih sedam do devet sati svake noći.

Nova otkrića sada pokazuju koliko je dobar noćni san zapravo važan, sugerirajući da previše ili premalo spavanja može negativno utjecati na zdravlje našeg mozga čak i više nego što smo mislili.

Nedavna studija istraživača s Yale School of Medicine objavljena u Journal of the American Heart Association proučavala je navike spavanja otprilike 40.000 odraslih osoba kako bi bolje razumjela kako one utječu na zdravlje njihova mozga. Prikupljeni su devetogodišnji podaci, koji su uključivali koliko je svaka osoba spavala po noći i je li tijekom dana spavala ili ne. Također je provedena magnetska rezonanca njihovih mozgova.

Rezultati su otkrili da loš san (manje od sedam ili više od devet sati po noći) dovodi do većeg rizika od moždanog udara i demencije u budućnosti. Zanimljivo je da se ishod nije promijenio čak ni kada se u obzir uzmu pušenje ili hipertenzija, za koje se također zna da utječu na mozak.

Svi uključeni sudionici bili su srednje dobi, a nalazi su pokazali da je ovo ključna točka u životu osobe da napravi pozitivne promjene u navikama spavanja kako bi naš mozak bio zdrav sada i u budućnosti.

Optimalna količina sna svake noći počinje dobrom rutinom spavanja. Jedite dobro prije nego što planirate zaspati – obično dva do tri sata prije toga – i preskočite piće s kofeinom kasnije navečer. Ako više volite ugodan, topao napitak neposredno prije spavanja, držite se biljnog čaja bez kofeina.

Također je važno držati podalje svoje ekrane, uključujući telefon, tablet, pa čak i televizor. Vrijeme za spavanje je dobro vrijeme za isključivanje. Čitanje knjige prije spavanja može vam pomoći da se više opustite i brže zaspite, posebno u usporedbi s gledanjem u telefon.

Ako se osjećate tjeskobno od dana (ili za onaj koji dolazi sutra), topla kupka može vam pomoći da se opustite, uz slušanje umirujuće glazbe ili meditaciju. Imajte na umu da vaše jutarnje i dnevne navike također dolaze u obzir. Ne buđenje u isto vrijeme svaki dan, dugo drijemanje i pijenje previše alkohola također mogu utjecati na kvalitetu vašeg sna.

