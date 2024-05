Što ako vas ugrize zmija? Evo što nipošto ne biste trebali napraviti

Podijeli :

Ako čovjeka ugrize zmija, pratite prve reakcije. Ako se pojavi bol od uboda zuba i oticanje i ta se bol i otok ubrzano šire, lagano čistim zavojem zamotajte područje oko ugriza i što prije prebacite čovjeka u najbližu medicinsku ustanovu, po mogućnosti u bolnicu.

Naime, to su znakovi da se počela javljati alergijska reakcija na zmijski otrov i vrlo je važno da čovjek što prije dobije protuotrov, rekao je svojedobno za 24sata prof. dr. sc. Zoran Tadić s Biološkog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Dodaje kako se otok s vremenom može proširiti na cijelu nogu ili ruku na kojoj se nalazi ugriz, mogu se javiti podljevi i povraćanje te žmarci na mjestima udaljenim od ugriza te ubrzani rad srca, nesvjestica te oticanje usnica, područja oko očiju, pa čak i gušenje. Zbog toga je važno što prije doći do pomoći, upozorava sugovornik.

“Na licu mjesta možete jedino isprati ranu dezinfekcijskim sredstvom, ako ga imate pri ruci i nogu ili ruku na kojoj je ugriz imobilizirajte postavljanjem udlage. Čovjeka prenesite do bolnice na nosilima, odnosno ako mora hodati, pobrinite se da to bude polako i uz odmaranje. Inače se ne treba igrati “prve pomoći”, jer zapravo ne možemo učiniti ništa bitno da pomognemo”, rekao je.

“Na primjer, preporučuje se isisati otrov iz rane na licu mjesta, ali se to nikako ne preporučuje ljudima koji ne znaju kako to napraviti. Također, nemojte zarezivati mjesto oko ugriza i istiskivati otrov i nemojte niti podvezivati udove na mjestu iznad ugriza – kaže dr. Tadić. Naime, otrov koji se počne širiti od mjesta ugriza po organizmu pomalo gubi na koncentraciji, a ako ga povezom zaustavimo na jednom mjestu, primjerice u ruci, ili na donjem dijelu noge, možemo dovesti do toga da se na tom mjestu stvori ogromna koncentracija otrova, što za posljedicu može imati i gangrenu”, pojasnio je.

Što ne treba raditi?

Također, nikako se ne preporučuje ispiranje rane, bilo vodom, bilo alkoholom, kao ni davanje alkohola osobi koju je zmija ugrizla ‘da se smiri’. Ukratko, najbolje što možemo učiniti je lagano povezati ranu (da se izbjegne infekcija) i čovjeka prevesti do bolnice.

“Teško je reći koliko ugriz zmije može biti opasan po život. To ovisi o dobi i zdravstvenom stanju osobe, kao i o tome gdje je ugriz. Ugrizi u ruku ili nogu, koji se najčešće dogode ako ste neoprezno stali na put zmiji, ili negdje gurali ruku ispod kamena, nešto su manje opasni, dok ugriz u venu ili u područje glave može biti smrtonosan u roku od nekoliko minuta”, istaknuo je.

U većini slučajeva stanje čovjeka kojeg je ugrizla zmija počne se smirivati nakon što dobije antiserum, no u pravilu ostaje u bolnici sedam do deset dana na promatranju, jer se u nekim slučajevima može razviti alergijska reakcija i na antiserum, kaže dr. Tadić. No takve su situacije rijetke i kad je čovjek u bolnici pod kontrolom, nisu opasne.

Inače, poskok je najčešća zmija otrovnica u Hrvatskoj. Voli suša i brdovita područja, na kojima ima i niskog raslinja, a možemo ga prepoznati po valovitoj crnoj ili smeđoj pruzi na leđima, trokutastoj srcolikoj glavi i roščiću na vrhu nosa. Dobro je znati i to da zmije zapravo ne vole žestoko sunce, te da ćete ih češće sresti na temperaturi između 24 i 28 stupnjeva.

