Ove namirnice bogate proteinima biste trebali izbjegavati

Proteini dolaze iz biljnih izvora kao što su grah, soja i leća ili iz životinjskih izvora kao što su piletina, riba i govedina. No, kao i kod svake vrste hrane, postoje zdravije i ne baš zdrave opcije koje se temelje na nizu hranjivih tvari koje proteinska hrana sadrži.

Kada su u pitanju nezdravi proteini, ipak ćete dobiti neke korisne hranjive tvari poput proteina i cinka. Međutim, ove nezdrave opciju obično imaju visok sadržaj zasićenih masnoća i natrija koji uz redovitu konzumaciju mogu povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i određenih oblika raka. Ali nisu sve nezdrave opcije proteina nezdrave iz tog razloga.

Eat This, Not That piše o proteinskim opcijama koje ne bi trebale biti redoviti dio vašeg plana zdrave prehrane.

1. Mesne prerađevine

Parizer, čajna kobasica, hot dog, bratwurst…ako već tražite sastojke za brzi sendvič, narezana šunka i puretina su bolje opcije koje sadrže manje zasićenih masti. Na mnogim tržištima možete pronaći i verzije s niskim udjelom natrija.

Delikatesni mesni proizvodi su idealna opcija za lagani ručak ili večeru, ali možda želite smanjiti njihov unos u svoj plan zdrave prehrane. Jedna kriška (33 grama) bolonjske kobasice sadrži 92,7 kalorija, 2,44 g zasićenih masti i 455 miligrama natrija. Ali kada pripremate sendvič, koristite četiri, pet ili čak šest (ili više!) šnita ovog pretjerano obrađenog mesa.

2. Carsko meso

Preporuča se da ograničite konzumaciju svinjske potrbušine jer ćete u porciji od samo 85 grama unijeti 242 kalorije i 7 grama zasićenih masti. Visoki unos zasićenih masti povezuje se s kardiovaskularnim bolestima. Ako uživate u svinjskoj potrbušini, preporuča se jesti manje porcije zajedno s drugom hranom bogatom hranjivim tvarima i vlaknima, poput povrća i graha.

3. Sabljarka

Sabljarka je jedan od izbora morske hrane s najvišim sadržajem žive.

Konzumacija visokih razina žive može imati štetne učinke na zdravlje i može utjecati na mozak. Umjesto da potpuno zanemarite plodove mora, odaberite opcije s nižim sadržajem žive poput lososa ili škampa.



4. “Biljno meso”

Bilo da se radi o kobasicama, hamburgerima ili drugim biljnim zamjenama za meso, ako pogledate ploče s podacima o nutritivnoj vrijednosti, one su sve samo ne zdrave. Neke od ovih biljnih opcija imaju vrlo visok udio natrija i ne bi trebale biti svakodnevni izbor u vašem planu zdrave prehrane. Ako uživate u biljnim “mesnim” zamjenama, pročitajte tablicu s podacima o hranjivim vrijednostima kako biste bili sigurni da je to još uvijek zdrav izbor.

