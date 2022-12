Ovo je najbolja hrana za jetru

Podijeli :

Izvor: Unsplash

Poslije kože, jetra je drugi najveći organ u vašem tijelu, za koji znanstvenici tvrde da obavlja čak 500-tinjak zadataka koji su ključni za održavanje zdravlja. Razgrađuje hranu koju jedemo, uklanja toksine iz krvi, upravlja razinom kolesterola, pomaže našem tijelu da apsorbira masti te regulira razinu hormona. Upravo zbog njezine važnosti za zdravlje, bitno je da jedemo hranu koja potiče rad jetre i čuva njezino stanje na zavidnoj razini, donosi Eat This, Not That.

“Svoju jetru možete zaštititi izbjegavanjem dodanih šećera i alkohola te ograničavanjem prerađene hrane. Jedite uglavnom biljnu hranu koja djeluje protuupalno te pomaže pri pravilnom radu jetre. Isto tako, bilo bi dobro kad biste pokušali jesti što veće količine voća i povrća”, objašnjava registrirana nutricionistica Jill Weisenberger.

Ječam i zob

Ove cjelovite žitarice odličan su izvor dijetalnih vlakana, za koja se pokazalo da pomažu ljudima pri mršavljenju i stvaraju zdravu ravnotežu bakterija u crijevnom mikrobiomu. Konzumiranje ovakve hrane bogate vlaknima dulje vas drži sitima pa često smanjuje broj kalorija koje unosite. Štoviše, prebiotička vlakna stimuliraju zdravu crijevnu mikrofloru, što smanjuje upalu i oštećenje jetre.

Povrće iz porodice kupusnjača

“Ako želite superhranu za zdravlje jetre, ono što definitivno preporučujem su brokula, kelj, prokulice i drugo povrće iz skupine kupušnjača. Ovo povrće pomaže tijelu u prirodnoj detoksikaciji i štiti jetru od oštećenja, a istovremeno poboljšava njezinu cjelokupnu funkciju”, kaže registrirana dijetetičarka Carley Knowles.

Borovnice i lisnato povrće

“Nekoliko namirnica koje preporučujem za zdravlje jetre uključuje borovnice i drugo bobičasto voće, začinsko bilje i začine, a naročito zeleno lisnato povrće. Svaka od ovih namirnica sadrži mnogo fitonutrijenata koji jačaju zdravlje i poboljšavaju rad jetre”, savjetuje Weisenberger.

Kava, zeleni čaj i voda

Najbolje što možete učiniti da zaštitite svoju jetru jest izbjegavanje alkohola. Druga najbolja stvar koju preporučuje većina nutricionista jest unošenje dovoljne količine vode kako biste spriječili dehidraciju i pomogli jetri da bolje funkcionira.

Osim vode, odlično rješenje za vašu jetru jesu i kava te zeleni čaj, ali je njih potrebno konzumirati umjereno, odnosno ne pretjerivati s dnevnom količinom.

Istraživanje studija objavljenih u magazinu International Journal of Clinical and Experimental Medicine pokazuje da je redovito pijenje zelenog čaja povezano sa smanjenim rizikom od raka jetre, bolesti masne jetre, hepatitisa i ciroze jetre.

Kava, uključujući kavu bez kofeina, također smanjuje rizik od kronične bolesti jetre, piše Index.

Maslinovo ulje

I posljednja namirnica koju preporučuju nutricionisti je maslinovo ulje, koje je, kako kažu, dobro konzumirati što češće. “Mnoga dosadašnja istraživanja pokazuju da maslinovo ulje znatno povećava razinu dobrog kolesterola u krvi koji vas štiti od bolesti masne jetre i tako pomaže očuvanju zdravlja ovog važnog organa”, kaže Knowles.

