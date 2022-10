Podijeli:







Liječnik Roger Blumenthal, ravnatelj Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti pri bolnici Johns Hopkins Ciccarone kaže da se 80 posto srčanih udara i kardiovaskularnih bolesti mogu prevenirati i ističe važnost prepoznavanja ranih znakova.

Ovo je pet navika koje uzrokuju oštećenja srca.

1. Pušenje

Pušenje je grozno za zdravlje srca, kažu doktori, a prema American Heart Associationu, otprilike je 30 posto smrti od srčanih bolesti povezano s pušenjem. “Mnogi pacijenti pomisle na pluća kad je riječ o opasnostima pušenja, ali kardiovaskularne bolesti su ubojica broj jedan na svijetu, a pušenje samo povećava taj problem”, rekao je kardiovaskularni kirurg G. Michael Deeb.

2. Izostanak tjelovježbe

Redovito vježbanje ključno je za zdravlje srca.

“Srce je mišić kojem treba vježba. Mjerenje otkucaja srca tijekom aerobnog treninga održava tu sistoličku funkciju. No, još je važnije to što redovita tjelesna aktivnost može dovesti do nižeg krvnog tlaka i stabilne tjelesne težine. A nakon što vam aerobna tjelesna aktivnost prijeđe u naviku, treninzima počnite dodavati i težinu koristeći utege ili trake. Vježbanje čak i dva do pet puta tjedno može pomoći u sprječavanju bolesti srca”, rekao je kardiolog Luke Laffin, prenosi Eat This.

3. Izbjegavanje pregleda srca

Od vitalne je važnosti redovito odlaziti na preglede srca, osobito kako biste pratili čimbenike koji su izvan vaše kontrole.

“Na primjer, ako prilagodite svoj životni stil i postanete aktivni i pratite ono što jedete, možete smanjiti loš kolesterol za oko 25% do 30%. Ali ostalo je genetski uvjetovano i ne možemo preokrenuti faktore rizika kao što su genetika, obiteljska povijest i starenje. U određenom trenutku, možda ćete morati uzimati lijekove za prevenciju bolesti srca”, rekao je Laffin.

4. Jedenje previše fast fooda

Nezdrava hrana s visokim sadržajem šećera i ultraprerađenih ugljikohidrata usko je povezana s bolestima srca.

“Konzumacija ultraprerađene hrane čini više od polovice dnevnih kalorija u prosječnoj američkoj prehrani i sve se više konzumira diljem svijeta. Budući da je loša prehrana glavni promjenjivi čimbenik rizika za srčane bolesti, ona predstavlja kritičnu metu u naporima prevencije. Naši nalazi pridodaju sve većem broju dokaza koji upućuju na kardiovaskularne prednosti ograničenja ultraprerađene hrane”, rekla je Filippa Juul, asistentica na Fakultetu za javno zdravstvo Sveučilišta New York.

5. Masne naslage na trbuhu

Višak masnoće na trbuhu povezan je s bolestima srca, čak i za one sa zdravim indeksom tjelesne težine.

“Studije koje su ispitivale odnos između abdominalne masnoće i kardiovaskularnih ishoda potvrđuju da je visceralna masnoća jasna opasnost po zdravlje”, kaže dr. Tiffany Powell-Wiley, voditeljica Laboratorija za socijalne determinante pretilosti i kardiovaskularnog rizika pri Nationalnom institutu za srce, pluća i krv u Bethesdi, Maryland.

