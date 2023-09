Pijete kavu na prazan želudac? Vrijeme je da razmislite o toj navici

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Buđenje uz miris kave i toplu šalicu omiljenog napitka postao je jutarnji ritual koji obožavaju milijuni ljudi diljem svijeta. No, je li ispijanje te šalice kofeina prva stvar ujutro najbolja opcija za vaš trbuh i mozak?

Ako ste dosad kavu pili odmah nakon buđenja, na prazan želudac, vrijeme je da razmislite o tome kako i kada pijete taj omiljeni napitak kako biste izbjegli moguće tegobe i stres. Jer uživanje u kavi, pogotovo sa mlijekom, najviše se cijeni kad se osjećate najbolje, kako fizički, tako i mentalno.

“Kava može potaknuti proizvodnju želučane kiseline, što može rezultirati trbušnim neugodnostima ili refluksom kiseline”, kaže Christina Manian, stručnjakinja za prehranu. “Također, kava može povećati proizvodnju kortizola, hormona stresa u tijelu. Iako je određena količina kortizola važna za regulaciju šećera u krvi, krvnog tlaka i metabolizma, prekomjerne količine tijekom dužeg razdoblja mogu dovesti do hipertenzije, nereguliranih razina šećera u krvi koje potencijalno mogu dovesti do dijabetesa i gubitka gustoće kostiju.” To nije idealno, posebno ako je jutro već stresno razdoblje za vas, piše Real Simple.

Ranoranioci možda uživaju u tišini svitanja, ali mogu otkriti da ispijanje kave prije doručka može izazvati drhtavicu. “No, mnogi koji prvi put piju kavu neće osjetiti nervozu ili probavne tegobe, stoga je važno slušati svoje tijelo”, uvjerava Manian. Unatoč tome što je osobna odluka kada i kako popiti prvu šalicu u danu, ona preporučuje uzimanje malog zalogaja uz kavu, čak i ako niste skloni doručku. To može pomoći želučanoj kiselini koju proizvodi kava da ima hranu za probavu.

I dok okus i miris kave mogu biti ono što vas motivira da izađete iz kreveta ujutro (uz nadolazeći Zoom sastanak u devet ili jurnjavu za školskim autobusom), kava vam također može pomoći da započnete dan osjećajući se budnima, bez obzira na prazan želudac. “Dokazano je da kava povećava razinu koncentracije, i dosad nisam vidjela da se to mijenja ovisno o tome jeste li jeli prije toga”, kaže Manian.

Kako biste najbolje iskoristili svoju jutarnju kavu, Manian ističe da je “crna kava poželjna, no nemasni mliječni proizvodi ili biljni mliječni napici također su sasvim prihvatljivi. Što se tiče zaslađivača, med ili javorov sirup pružaju više koristi od običnog šećera, budući da su poznati po svojim protuupalnim svojstvima. Ipak, svi ti zaslađivači mogu uzrokovati skok razine šećera u krvi.” Postoje i alternativni zaslađivači, poput aspartama, no povezuju se s određenim negativnim učincima na zdravlje, pa se Manian preporučuje izbjegavati ih. Ako preferirate slatkoću, također možete istražiti različite arome kave od cijelih zrna. Zrna kave s notama “karamela”, “čokolade” ili “meda” možda će vam se više svidjeti i zahtijevati manje dodatnog zaslađivanja.

Sve u svemu, Manian kaže da je ispijanje kave na prazan želudac individualna odluka, ali kao nutricionistica, preporučuje uzimanje nekog oblika hrane zajedno s prvom šalicom kave, ako je to moguće. Isprobajte i vidite kako se osjećate!

