Pogledajte što će se dogoditi vašem organizmu ako hranu jedete sporije

Izvor: Unsplash / ilustracija

Jedan od problema u našem svakodnevnom životu je taj što mnogi od nas jure kroz dan, bez vremena za bilo što, a kada imamo vremena za nešto pojesti, progutamo taj obrok. To dovodi do stresnog, nezdravog života.

No, s jednostavnim, ali snažnim činom sporijeg jedenja, možemo odmah početi mijenjati taj stil života. Koliko je teško? Uzimajte manje zalogaje, žvačite svaki zalogaj sporije i dulje i duže uživajte u obroku. Za svaki obrok potrebno je nekoliko minuta više, a ipak može napraviti velike promjene, piše Zen Habits.

Možda ste već čuli za Slow Food pokret, pokrenut u Italiji prije gotovo dva desetljeća kako bi se suprotstavio pokretu brze hrane. Sve što fast food jest, Slow Food nije.

Ako pročitate Manifest Slow Fooda, vidjet ćete da se ne radi samo o zdravlju – već i o načinu života. I bez obzira želite li usvojiti takav stil života ili ne, postoje neki razlozi zbog kojih biste trebali razmotriti jednostavan čin sporijeg jedenja:

1. Smršavit ćete

Sve veći broj studija potvrđuje da ćete samim sporijim jedenjem unositi manje kalorija – štoviše, dovoljno da izgubite nekoliko kilograma, a da ne radite ništa drugačije ili jedete bilo što drugačije.

Razlog je što našem mozgu treba oko 20 minuta da registrira da smo siti. Ako jedemo brzo, možemo nastaviti jesti i nakon točke u kojoj smo siti. Ako jedemo polako, imamo vremena shvatiti da smo siti i stati na vrijeme. Preporuka je jesti i što zdraviju hranu, ali ako želite smršavjeti, polagano jedenje trebalo bi biti dio vašeg novog načina života.

2. Uživajte u hrani

Ovaj je razlog jednako moćan. Teško je uživati ​​u hrani ako ju prebtzo pojedete. Zapravo, mislim da je u redu jesti hranu za utjehu, ako jedete malu količinu ipolako. Razmislite o tome: želite jesti hranu poput deserta, prženu hranu, pizzu jer je dobra. Ali ako ju pojedete prebrzo, koja je svrha? Ako ju jedete polagano, možete dobiti istu količinu izvrsnog okusa, ali ćete manje pojesti. Jednostavno ćete biti sretniji kušajući izvrsnu hranu i uživajući u njoj u potpunosti, jedući ju polako. Neka vaši obroci budu gastronomski užitak, a ne nešto što radite na brzinu, između stresnih događaja.

3. Bolja probava

Ako jedete sporije, bolje ćete žvakati hranu, što dovodi do bolje probave. Probava zapravo počinje u ustima, pa što više radite gore, manje ćete morati raditi u želucu. To može pomoći u smanjenju probavnih problema.

4. Manje stresa

Polako jesti i obraćati pažnju na to što jedemo može biti izvrstan oblik vježbe svjesnosti. Budite u trenutku, umjesto da jurite kroz obrok razmišljajući o tome što trebate učiniti sljedeće. Kad jedete, trebate jesti. Vjerujem da će ova vrsta pažnje dovesti do manje stresnog života i dugoročne sreće. Pokušajte.

5. Pobunite se protiv brze hrane i brzog načina života

Naši užurbani, brzi, stresni, kaotični životi — brzi život — dovode do jedenja brze hrane, i to brzog jedenja. To je način života koji nas dehumanizira, čini nas nezdravima, pod stresom i nesretnima.

Žurimo kroz dan, obavljamo jedan besmislen zadatak za drugim, a da ne odvojimo vrijeme da živimo život, da uživamo u životu, da se povežemo jedni s drugima, da budemo ljudi. Umjesto toga, pobunite se protiv čitavog tog životnog stila i filozofije, malim činom sporijeg jedenja. Ne jedite brzu hranu. Jedite u dobrom restoranu, ili još bolje, sami kuhajte hranu i uživajte u njoj. Okusite sam život

