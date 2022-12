Prijelom palčane kosti: Oporavak je dosta dug, a komplikacije su itekako moguće

Podijeli :

Kada se govori o prijelomima, prijelom palčane kosti jedan je od najčešćih prijeloma. Uglavnom se događa zbog ozlijede, točnije, pada, te je češći kod starijih ljudi. Kod mlađih ljudi se događa uslijed sportskih aktivnosti.

Prijelom palčane kosti nije lako ignorirati jer izaziva jaku bolnost na području zloba uz ograničenu pokretljivost. Nerijetko se pojavljuje oteklina i deformacija na području palčane kosti.

Kako znati da se radi o prijelomu palčane kosti?

Osim bolnosti na području dlana i zgloba, prijelom palčane kosti ima jasne simptome.

S obzirom na to da do ovog prijeloma najčešće dolazi pri padu ispružene ruke, moguće je savijanje šake u drugu stranu, prema području iznad dlana. Ako je došlo do deformacije dlana prema iza govori se o Collesovom prijelomu.

Deformacija je moguća i u drugim smjerovima, primjerice prema dlanu, no to su rjeđi slučajevi.

Zbog prijeloma palčane kosti može doći i do izbočenja završetka lakatne kosti prema šaci što uzrokuje bolove u ručnom zglobu. Bolovi se uglavnom pojavljuju stalno, a posebice pri pokretanju ili naginjanju šake prema malom prstu.

Osim deformacije, ovo su još neki simptomi prijeloma palčane kosti:

– bol u području dlana i palca

– oteklina

– bolnost na dodir

– crvenilo na mjestu prijeloma

– ograničena pokretljivost dlana i pojava bolova kod pomicanja

Većina ozljeda je umjereno bolna, a osjećaj boli se može pojavljivati kroz nekoliko dana do nekoliko tjedana. Za smanjivanje boli i upale se koriste tradicionalni lijekovi i hlađenje upaljenog ili otečenog mjesta.

Liječenje prijeloma palčane kosti (i oporavak)

Liječenje prijeloma palčane kosti odrađuje se ovisno o vrsti prijeloma, no uvijek je potrebno operacijsko liječenje. Nakon što liječnik odradi detaljnu radiološku obradu zgloba se događaju detaljna mjerenja i prijeoperacijska planiranja.

Operativni zahvati zbog prijeloma palčane kosti mogu biti zatvorena ili otvorena repozicija, korištenje vanjskog fiksatora ili kombinacija tehnika. Kod najvećeg broja pacijenata se disfunkcija šake rješava presijecanjem kostiju te namještanjem.

Liječenje nakon operacije uključuje korištenje protuupalnih lijekova i lijekova protiv bolova koje propisuje liječnik. Pomoć mogu biti hladni oblozi te držanje ruke iznad razine srca kako bi se usporila cirkulacije. Ako je bol jača, može se koristiti kombinacija lijekova te neki intenzivniji analgetici.

Oporavak nakon operacije prijeloma palčane kosti uključuje nošenje gipsa koji treba ostati suh. Kod bolesnika s bolestima kosti poput osteoartritisa ili osteoporoze se nakon prijeloma može očekivati ukočenost.

Krivo zarastanje prijeloma palčane kosti

Inače, oporavak nakon prijeloma palčane kosti je vrlo važan proces koji, ako nije pravilno završen, može izazvati krivo srasle prijelome.

Krivo cijeljenje donjeg okrajka palčane kosti koji se minimalno razlikuje od normalnog može rezultirati poremećajem funkcije šake te smanjenjem opsega pokreta ručnog zgloba.

Posljedice krivo srasle kosti osjećaju i osobe koje u svom profesionalnom životu ne koriste nužno ruke iako glazbenicima i sportašima to predstavlja najveći problem. Kod osoba kod kojih je došlo do krivog srastanja prijeloma palčane kosti se preporučuju fizikalne terapije nakon pregleda specijalista ortopeda.

Ako je došlo do normalnog zarastanja, očekuje se da će se bolesnik vratiti normalnim aktivnostima u roku mjesec do dva nakon operacije. Intenzivnije aktivnosti poput bavljenja sportom se mogu ponovno odvijati oko tri do šest mjeseci nakon ozljede. Potpuni oporavak traje oko jedne godine.

