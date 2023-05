Podijeli :

Tima Miroshnichenko / Pexels

Rak debelog crijeva u Hrvatskoj je prvi po pojavnosti i drugi po smrtnosti od zloćudnih novotvorina. Prema posljednjim podacima Registra za rak Republike Hrvatske, u 2020. rak debelog crijeva je otkriven kod 3.396 osoba (od toga 2007 muškaraca i 1389 žena).

U subotu se u na Cvjetnom trgu u Zagrebu održava Dan plavog irisa – Dan osoba oboljelih od karcinoma debelog crijeva. HZJZ poziva građane da se odazovu Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Simptomi raka debelog crijeva koji se mogu otkriti i dvije godine ranije

Prema podacima baze umrlih HZJZ-a, odnosno DZS-a, 2021. umrlo je 2116 osoba od raka debelog crijeva, što je neznačajno više nego za trogodišnjeg pada (2018. – 2240 osoba i 2019. – 2095 osoba i 2020. godini od te bolesti umrlo je 2079 osoba).

“Ovo smanjenje smrtnosti bi bilo značajnije kad bi se svi građani pridržavali preporuka za sprječavanje raka debelog crijeva te naučili da je ovo rak kojeg je moguće spriječiti i bolje liječiti ako se otkrije u početnoj fazi unutar programa, te kad bi svi ciljne dobi koristili priliku koja im je omogućena, da obave pregled stolice na golim okom nevidljivu krv u stolici u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva”, poručuju iz HZJZ-a.

Tko se zove na pregled i gdje se javiti?

Program se provodi od 2008. godine, i da se svi pozvani odazovu i pregledaju, moglo bi se ovu bolest u značajnoj mjeri spriječiti. U svaki pozivni ciklus pozivaju se osobe koje u trenutku početka ciklusa imaju 50-74 navršene godine života, što znači da se tijekom dvije godine uključuje preko 1.300.000 ljudi. Iz HZJZ-a naglašavaju da se osobama odzvanima u prethodnom ciklusu ne šalju ponovni pozivi, nego odmah dobiju kuvertu s test kartonima za uzorkovanje stolice kod kuće. Ostali kuvertu s test kartonima dobiju kad pošalju odgovor da žele taj pregled.

Alarmantno: Rak debelog crijeva dovoljno rano otkrije samo 11 posto pacijenata

Nalazi se očitavaju u lokalnim zavodima za javno zdravstvo koji koordiniraju cjelokupan proces pozivanja i naručivanja pozitivnih na kolonoskopije te komunikaciju s obiteljskim liječnikom osobe koju upućuju na kolonoskopiju. Osobe s pozitivnim nalazom se obavještavaju na telefon o potrebi kolonoskopskog pregleda, naručuje ih se na kolonoskopiju putem sustava naručivanja, dobiju sve upute za pripremu na pregled, a o svemu se obavještava njihov nadležni liječnik obiteljske medicine ako je potrebno obaviti dodatne pripreme.

Liječnici obiteljske medicine neizostavno su uključeni da naprave potrebno u slučaju dodatne pripreme za kolonoskopiju osoba koje su na liječenju lijekovima protiv zgrušavanja ili na liječenju inzulinom, odnosno za neke druge specifične situacije. Također su uključeni u motiviranje građana da se odazovu na poziv ako do sada to nisu učinili (telefonom i izravnim razgovorom). Edukaciju i motiviranje građana provode i patronažne terenske sestre kojima se građani mogu obratiti ukoliko imaju pitanja vezana uz ovaj probir.

Važnost prevencije

Vrlo je važno da javnost bude dobro obaviještena kako je prevencija raka debelog crijeva vrlo uspješna i utemeljena na znanstvenim dokazima, poručuju iz HZJZ-a. “Ova vrst raka ne boli dok nastaje i u početnoj je fazi pa je bitno da se u okviru programa pregledavaju baš oni koji za sebe misle da su potpuno zdravi. Bolesnik, naime, nema znakova ove teške bolesti i ne zna da ima rak, sve dok bolest ne dođe u poodmaklu fazu. Tada su rezultati liječenja slabiji, a kvaliteta života lošija. Osobe koje imaju pozitivan nalaz stolice na nevidljivu krv, naručuju se na kolonoskopiju i o tome obavijeste telefonski, a pismo o tome dobije njihov obiteljski liječnik”, objašnjavaju.

Nemojte ih ignorirati! Liječnici otkrili sedam neobičnih simptoma raka Ova vrsta raka u porastu je među mladima, znanstvenici ne znaju zašto

Stanovništvo treba podučiti da je ovu vrstu raka moguće spriječiti otkrivanjem i uklanjanjem prezloćudnih izraslina unutar debelog crijeva (polipa), odmah za vrijeme kolonoskopskog pregleda, tako da je to ujedno i liječenje. Uobičajeno je da kolonoskopija nije bolna, nego blago neugodna pretraga, pa nema razloga za strah. Stoga, pregled svakako treba obaviti kako bi se izbjegla ova bolest i u slučaju urednog nalaza ponoviti svake dvije godine.

Prvi pozivni ciklus počeo je 2008. godine i do sada su završena 4 ciklusa, a u tijeku je peti. To znači da je, u periodu od početka provedbe, oko 2 milijuna građana moglo jednom ili u više ciklusa biti pregledano. Procjena odaziva na pismo 4. ciklusa završenog sredinom 2021. god. je 24-52% ovisno o županiji i godištu, a veći je u starijoj dobnoj skupini. U nekoliko županija, tijekom prvog dijela ovog ciklusa postignut je značajan porast broja odazvanih osoba što je rezultat trajnog prosvjećivanja građana kao i rada patronažnih sestara na mjestu stanovanja građana. Nažalost, taj trend porasta je bio usporen zbog pandemije. Procjena ukupnog odaziva završenog 4. ciklusa je 33%, a udjela testiranih osoba unutar programa je 25%.

Važan pomak napravljen je u stupnju organizacije programa jer je od 2017. omogućen upis i praćenje pokazatelja kvalitete probira čime se omogućava još bolje osiguranje i unaprjeđenje kvalitete svih postupaka ili pregleda obavljenih u okviru organiziranog programa probira. U završenom 4. ciklusu obavljeno je ukupno 4779 kolonoskopija unutar programa, od čega je polipektomija učinjena u 1930 bolesnika. Samo u manjeg dijela bolesnika kojima je uklonjen polip, nađene su promijenjene stanice, no upravo će se u njih spriječiti nastanak raka debelog crijeva.

U tijeku peti ciklus poziva

U tijeku je peti ciklus pozivanja koji je počeo u svibnju 2021. Iz županijskih zavoda za javno zdravstvo, pozivaju se sve osobe rođene od 1947-1971. Do 30. travnja u V ciklus pozvano je 1.296.960 osoba od kojih se do sada odazvalo 315.632 osoba (29,2% – to je privremeni odaziv).

Beroš: Povećat ćemo odaziv na rano otkrivanje raka debelog crijeva za 20 posto

Program se provodi u ovoj dobnoj skupini jer se tako postižu optimalni rezultati i otkriva najveći udio ljudi s rakom ili prekancerozama debelog crijeva, te jer je tako preporučeno smjernicama za provedbu programa u EU.

“Stoga pozivamo da se svi neodazvani, rođeni između 1947.-1971. godine, jave u pripadajuće Zavode za javno zdravstvo, obave testiranje i slijede moto: Pošalji uzorak – spriječi rak jer uskoro završava ovaj pozivni ciklus”, kažu na kraju iz HZJZ-a.

