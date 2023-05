Simptomi raka debelog crijeva koji se mogu otkriti i dvije godine ranije

Podijeli :

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Znanstvenici su identificirali četiri znaka upozorenja, odnosno simptoma raka crijeva koji se mogu pojaviti i dvije godine prije dijagnoze.

Rak crijeva treća je najčešća vrsta karcinoma u svijetu, nakon raka dojke i raka pluća. Rak debelog i završnog crijeva najučestalija je zloćudna bolest u Hrvatskoj. Po smrtnosti od zloćudnih bolesti kolorektalni je rak na drugom mjestu, nakon raka pluća.

Nemojte ih ignorirati! Liječnici otkrili sedam neobičnih simptoma raka

Smatra se da se više od polovice slučajeva raka crijeva može spriječiti.

Znanstvenici s Medicinskog fakulteta na Sveučilištu Washington vjeruju da bi ova četiri simptoma mogla pomoći u ranom otkrivanju i dijagnozi bolesti kod mlađih odraslih osoba, prenosi Independent.

Četiri znaka upozorenja

Četiri simptoma, odnosno znaka upozorenja, koje će pacijenti vjerojatno doživjeti između tri mjeseca i dvije godine prije dijagnoze su:

– bolovi u trbuhu – rektalno krvarenje – proljev – anemija uzrokovana nedostatkom željeza

Znanstvenici su utvrdili da postojanje samo jednog simptoma gotovo udvostručuje rizik od raka crijeva, dok su oni koji imaju dva simptoma, bili više od tri i pol puta izloženi riziku, a oni s tri ili više simptoma više od šest i pol puta.

Studija, koja je objavljena u Journal of the National Cancer Institute, analizirala je podatke više od 5.000 pacijenata s ranim početkom raka crijeva.

I mlađi u riziku

Jedan od znanstvenika Yin Cao objasnio je: “Kolorektalni rak nije samo bolest koja pogađa starije ljude. Želimo da mlađe odrasle osobe budu svjesne ovih potencijalno znakovitih simptoma i da reagiraju na njih, osobito zato što se ljudi ispod 50 godina smatraju osobama s niskim rizikom i ne podvrgavaju se rutinskom pregledu raka debelog crijeva. Također je ključno širiti svijest među liječnicima primarne zdravstvene zaštite, gastroenterolozima i liječnicima hitne medicine.

Ova vrsta raka u porastu je među mladima, znanstvenici ne znaju zašto

Danas se mnogi kolorektalni karcinomi s ranim početkom otkrivaju u hitnim službama, a kod ovog raka često postoje značajna kašnjenja u dijagnostici.”

Također je upozorio da pacijenti s rektalnim krvarenjem i anemijom uzrokovanom nedostatkom željeza trebaju imati endoskopiju i praćenje.

Jedna od autorica studije Cassandra Fritz rekla je: “Obično treba oko tri mjeseca da se dobije dijagnoza od trenutka kada osoba prvi put ode liječniku s jednim ili više simptoma koje smo identificirali. No, u ovoj analizi otkrili smo da su neke mlade odrasle osobe imale simptome i do dvije godine prije dijagnoze. To bi mogao biti dio razloga zašto je kod mnogi od tih mlađih pacijenata otkrivena uznapredovalu bolest u vrijeme dijagnoze od onoga što inače vidimo kod starijih ljudi koji se redovito pregledavaju.”

U Hrvatskoj drugi rak po smrtnosti

Prema procjenama Europske komisije za zemlje članice EU, stope incidencije kolorektalnog raka najviše su u Slovačkoj, Danskoj, Mađarskoj i Nizozemskoj, dok je mortalitet najviši u zemljama istočne Europe. Hrvatska se nalazi na 9. mjestu po pojavnosti raka debelog crijeva, a na visokom 2. mjestu po smrtnosti.

U Hrvatskoj od 2007. godine postoji Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Odazivanjem u program te testiranjem rak debelog crijeva može se otkriti u ranom stadiju, kad je preživljenje vrlo visoko. Osim toga, kolonoskopskim pregledom mogu se otkriti te ukloniti potencijalno zloćudni polipi, čime preveniramo i sam nastanak raka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

ChatGPT predvidio pobjednika Eurosonga. Pogledajte o kome se radi! Greška koju mnogi rade: Evo zašto ne smijete ostaviti punjač u utičnici