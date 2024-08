Važna studija: Ako jedete puno voća i povrća, možete smanjiti rizik od ozbiljnih bolesti

Podijeli :

Ako pojedete samo nekoliko jabuka, banana ili krastavaca više, osobito ako imate problema s visokim krvnim tlakom i pod rizikom ste od bolesti srca i bubrega, to bi vam moglo pomoći u održavanju zdravlja.

Naime, nova studija ukazuje da bi prehrana bogata voćem i povrćem kod ljudi s visokim krvnim tlakom mogla smanjiti rizik od bolesti srca i bubrega, prenosi CNN.

Kako je pojasnio voditelj studije dr. Donald Wesson, profesor na odjelu interne medicine na Dell Medical School na Sveučilištu Texas u Austinu, proizvodi životinjskog podrijetla, a osobito meso, imaju tendenciju da proizvode kiselinu. Nasuprot toga, konzumacijom voća i povrća proizvode se baze ili lužine.

Kako se provelo istraživanje?

Istraživači su proveli randomizirano kontrolno ispitivanje na 153 osobe s hipertenzijom i visokim rizikom od pogoršanja kronične bolesti bubrega.

Sudionici su bili podijeljeni u tri skupine: jedna koja je svojoj prehrani dodala 2 do 4 šalice voća i povrća, jedna koja je dodala dvije dnevne doze (od četiri ili pet tableta od 650 miligrama) sode bikarbone i jedna koja je nastavila sa standardnom medicinskom skrbi. Soda bikarbona smanjuje kiselost, kaže studija.

Nakon pet godina istraživanja, istraživači su otkrili da i prehrana bogata biljkama i soda bikarbona promiču zdravlje bubrega, ali samo voće i povrće također poboljšavaju zdravlje srca, pojasnio je Wesson.

“Naš je zaključak bio da bi prehrana s visokim udjelom voća i povrća trebala biti temeljni dio našeg liječenja pacijenata koji imaju visok krvni tlak ili hipertenziju”, rekao je.

Zašto biste trebali izbjegavati kiselinu?

Fokus Wessonovih laboratorijskih studija je način na koji bubreg uklanja kiselinu iz krvi i izbacuje je kroz urin.

Prije mnogo godina, njegov laboratorijski tim pokazao je da je prehrana koja proizvodi kiselinu štetna za bubrege životinja i da je prehrana koja proizvodi baze zdrava za bubrege. Kasnija istraživanja su pokazala slične rezultate kod ljudi.

DASH dijeta

Čak i ako nemate problema s visokim krvnim tlakom, Wesson preporučuje da jedete što je više moguće voća i povrća. American Heart Association preporučuje četiri do pet porcija voća i povrća dnevno, a porcija izgleda kao pet do osam komada brokule, jedna banana, jedna šalica sirovog lisnatog povrća ili četiri velike jagode.

Za zdravlje srca posebno je korisna DASH dijeta (Dietary Approaches to Stop Hypertension) koja uključuje četiri do šest obroka povrća i još četiri do šest obroka voća; tri porcije proizvoda od cjelovitih žitarica; dvije do četiri porcije mliječnih proizvoda bez masti ili s niskim udjelom masti; i nekoliko porcija nemasnog mesa i orašastih plodova, sjemenki i mahunarki svaki dan.

