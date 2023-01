Podijeli :

Sifilis je spolno prenosiva bolest koja se može liječiti. Može se prepoznati po određenim simptomima, koji se razvijaju u stadijima, a ako se ne tretira, može utjecati na razne organe.

Ovu bolest uzrokuje bakterija, a prenosi se vaginalnim, analnim ili oralnim seksom. Najbolja zaštita je korištenje prezervativa kod spolnih odnosa.

Što uzrokuje sifilis?

Sifilis uzrokuje bakterija Treponema pallidum. Ova bakterija u tijelo dolazi putem sluznice rodnice i ustiju ili preko kože, a s vremenom se onda širi po organima. Sifilis može biti iznimno opasan za trudnice jer može uzrokovati probleme kao što su prijevremeni porod, pobačaj ili smrt fetusa.

Osoba koja je jednom preboljela sifilis ga može dobiti ponovno jer se ne stječe trajni imunitet. Sifilis se razvija u stadijima, a postoji primarni, sekundarni i tercijarni stadij.

Kako se prenosi sifilis?

Sifilis se dobiva nezaštićenim spolnim odnosom, a može ga prenijeti i zaražena majka na dijete za vrijeme trudnoće.

Osim toga, može se prenijeti i samo kontaktom za vrijeme drugih seksualnih radnji koje ne uključuju ejakulaciju ili penetraciju. Može se dobiti i kada se bilo kojim dijelom tijela dotaknu rane ili osip zaražene osobe. U rijetkim slučajevima se sifilis može dobiti i ljubljenjem sa zaraženom osobom koja u ustima ima rane.

Ipak, ova se bolest ne može dobiti sjedenjem na daski za wc ili doticanjem bilo kojih površina jer bakterija ne ostaje na predmetima.

Stadiji sifilisa

Ovisno o stadijima sifilisa, razlikovat će se i sami simptomi. Simptomi se mogu javiti od tjedan do 13 tjedana nakon infekcije.

1. Primarni stadij

Ovaj stadij se javlja dva do 12 tjedana nakon doticaja s bolešću.

U primarnom stadiju se na mjestu infekcija javlja rana. Najčešće je to na penisu, stidnici ili rodnici, ali i na anusu, ustima, jeziku, grlu. Obično se radi o jednoj rani koja nije bolna. Ova rana ne uzrokuje nikakve probleme pa joj često osoba ni ne pridaje previše pažnje. Rana se povlači sama od sebe nakon tri do 12 tjedana, ali to ne znači da više nema sifilisa.

Ako se ne tretira, bolest se nastavlja razvijati i osoba je i dalje zarazna.

2. Sekundarni stadij

Ovdje se javlja osip koji se javlja nakon šest do 12 tjedana od pojave infekcije.

Osip se može pojaviti bilo gdje na tijelu, uključujući i stopala i tabane, a može trajati i mjesecima, ali osoba i dalje rijetko posumnja kako se radi o spolnoj bolesti. Osip često ne svrbi i nestat će sam od sebe, ali se onda može ponovno pojaviti nakon nekoliko mjeseci.

U ovoj fazi se javljaju i rane u ustima, kao i povećani limfni čvorovi. Može doći do upale očiju, kao i do upale zglobova i kostiju, a u nekim slučajevima i do upale bubrega i jetre. Mogu se javiti i kondilomi na spolnim organima ili ispadanje kose.

Ovi simptomi se jednako tako s vremenom mogu povući, ali to ne znači da je infekcija nestala.

3. Latentni stadij

U ovom stadiju ne postoje simptome i može trajati dulje vremena, čak i 20 godina. Bez tretiranja, bolest napreduje u idući stadij.

4. Tercijarni stadij

Ovo je zadnji stadij bolesti u kojem osoba nije zarazna, ali se zato javljaju teški simptomi koji zahvaćaju organe. Može doći do demencije, oštećenja mozga, bolesti srca, oštećenja živaca, problema s pokretom, napadaja, problema s vidom.

Mnogi ljudi tek u ovom stadiju osjećaju teže simptome.

Kako se sifilis dijagnosticira?

Kako bi se sifilis dijagnosticirao, potrebni su redoviti pregledi kod ginekologa, ali i reagiranje na gore navedene simptome. Liječnik će pitati pitanja o spolnoj aktivnosti, a važno je biti iskren kod odgovaranja.

Kako bi se postavila pravilna dijagnoza sifilisa, bit će potrebno napraviti krvne pretrage, ili biopsiju koja se uzima iz rane. Nekada će ginekolog već samo pregledom znati kako se radi o ovoj bolesti.

Kako se tretira sifilis?

S obzirom na to da se radi o bakterijskoj infekciji, lijek za sifilis je antibiotik.

Najčešće se koristi penicilin, a vrijeme uzimanja će ovisiti o stadiju i ozbiljnosti stanja. Najvažnije je antibiotik piti koliko je propisano kako bi se bolest povukla. Nakon antibiotika je potrebno ponovno vađenje krvi kako bi se dokazalo da više nema bakterije.

Kako bolest ne bi uzrokovala teže probleme, treba što prije reagirati i obratiti se liječniku i stručnjaku kako bi se i što prije krenulo liječiti.

Zaključak

Sifilis je spolno prenosiva bolest koja, ako se ne tretira, može biti jako opasna za sve organe. Prvi znakovi su pojava rana na spolovilu, nakon čega se javlja i osip. Važno je reagirati kod pojave prvih simptoma kako se bolest ne bi širila i kako ne bi došlo do zaraze drugih osoba.

Liječi se antibiotikom, a kod neopreza se bolest može ponoviti.

