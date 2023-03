Podijeli :

Pexels

U Hrvatskoj svake godine bilježimo rast po pitanju zaraženih spolnim bolestima. Gonoreja je jedna od češćih spolno prenosivih bolesti koju uzrokuje bakterija gonokok Neisseria gonorrhoeae.

Ova bolest zahvaća spolne, ali i mokraćne organe te se prenosi spolnim putem s jednog zaraženog partnera na drugog. Podaci pokazuju da kod svakog spolnog odnosa postoji rizik od 30 posto da jedna od osoba ima gonoreju. Ova spolna bolest sve je raširenija, posebice kod mladih.

Što je gonoreja?

Gonoreja, kapavac, triper ili triša jedna je od češćih spolno prenosivih bolesti.

Žuti iscjedak iz rodnice: Uzrok, simptomi i kada morate ginekologu?

Prenosi se lako s jednog zaraženog partnera na drugog. Načini prijenosa su vaginalni, analni i oralni odnos. Osim toga je moguće da se tijekom poroda gonoreja prenese na dijete sa zaražene majke.

Ova spolna bolest zarazi unutarnju prevlaku ili sluznicu uretre, grlića maternice, rektuma i ždrijela te bjeloočnice očiju, ovisno o tome gdje je došla zaraza. Međutim, gonoreja se krvnom strujom može širiti i u druge dijelove tijela – posebice kožu i zglobove. Među rizicima upale gonorejom se kod žena spominje zaraza membrana unutar zdjelice što može uzrokovati probleme reprodukcije i bolove.

Prvi simptomi gonoreje

Prvi simptomi gonoreje se nakon zaraze pojavljuju već nekoliko dana nakon infekcije. Obično se radi o periodu od dva do sedam dana nakon infekcije ovom spolnom bolešću, iako nekada može proći i do dva tjedna do pojave prvih simptoma. Simptomi gonoreje kod muškaraca se pojavljuju u većoj mjeri nego kod žena, odnosno, jače su izraženi.

Ovo su uobičajeni simptomi gonoreje kod muškaraca:

– počinje blagom nelagodom u uretri

– nekoliko sati kasnije dolazi blaga do jaka bol za vrijeme mokrenja

– curenje iscjetka iz penisa žuto zelene boje

– pojačana nužda i hitnost za mokrenjem

– crvenilo i oticanje penisa

Kod žena se simptomi mogu pojaviti mnogo kasnije, čak do 21 dan nakon infekcije. Najčešće se događa da u prvih nekoliko tjedana nema simptoma, a moguće je čak i da period zaraze gonorejom bez simptoma potraje i nekoliko mjeseci. Najčešće se bolest otkriva tek nakon što partner dobije simptome.

Simptomi gonoreje kod žena su obično blagi, a ako se pojave teži, radi se o ovome:

– češća potreba za mokrenjem

– bol za vrijeme mokrenja

– iscjedak iz rodnice žuto zelene boje

– povišena tjelesna temperatura

– bol u zdjelici

– bol i pojačana osjetljivost za vrijeme spolnog odnosa

S obzirom na to da postoji mogućnost zaraze gonorejom analnim putem, u tom slučaju se simptomi pojavljuju oko rektuma.

Svrbež anusa: Uzrok, simptomi i kako se riješiti ovog neugodnog problema?

Tada dolazi do crvenila oko anusa, grubosti područja oko anusa, oblaganje tog područja sluzi i gnojem.

Nakon oralnog spolnog odnosa sa zaraženom osobom može doći do gonoreje usta i ždrijela. U tom slučaju najčešće nema simptoma, no može se pojaviti bol u grlu i nelagoda pri gutanju. Na području lica može doći do zaraze gonorejom na očima. Ovakva situacija češća je kod novorođenčadi zaraženih majki. U tom slučaju dolazi do oticanja vjeđa i gnojnog iscjetka iz očiju.

U slučaju da se gonoreja na očima ne liječi, može doći do sljepoće.

Iskustva osoba s gonorejom

Iskustva zaraženih osoba s gonorejom najčešće pokazuju da se simptomi gotovo uopće nisu pojavljivali u početku, a da su ponekad i rezultati testova bili netočni. Za portal Helloclue žena od 21 godinu otkrila je neke detalje bolesti.

Sifilis: Uzrok, simptomi i kako se liječi ova spolna bolest opasna za trudnice? TPHA test: Bezbolna pretraga za sifilis, evo što napraviti ako bude negativna

“Radila sam test na urin za sistematski pregled pa su me pozvali da dođem nakon nalaza. Doktor mi je rekao da su pronašli gonoreju i klamidiju u urinu. U tom trenutku nisam imala partnera, no prošli mi je rekao da je primijetio neke abnormalnosti na penisu i da bi možda bilo dobro da se provjerim. Nakon toga sam napravila krvni test no nije bilo ničega, a onda je urin pokazao da sam zaražena gonorejom. Shvatila sam da moram biti mnogo opreznija u spolnim odnosima.“

Women’s Health podijelio je priče nekoliko žena, a u ovoj je žena zbog zaraze gonorejom saznala da je suprug vara.

“Suprug i ja smo u braku osam godina, no u zadnje vrijeme sam osjetila nekakvu hladnoću između nas. Nisam previše mislila o tome, a onda sam prije nekoliko dana počela osjećati čudnu senzaciju na području uretre kada bi mokrila. Zatražila sam pregled i saznala da imam gonoreju. Ja nisam imala spolne odnose ni s kim od kad sam sa suprugom, a ovo je značilo da me on vara. Iskreno, veći mi je problem bio to što sam imala zarazu gonorejom nego što me vara. Sada se rastajemo”, rekla je.

Pregled za otkrivanje gonoreje

Da bi se postavila pravilna dijagnoza, bitno je obratiti se liječniku prilikom pojave prvih simptoma. Važno je da se muškarci javljaju odmah prilikom simptoma te da nemaju spolne odnose dok traje infekcija kako ne bi dalje širili gonoreju.

Gljivične infekcije: Mogu stvoriti dugotrajne komplikacije, evo kako ih liječiti

Otkrivanje gonoreje se provodi prepoznavanjem bakterije mikroskopom. Na taj način se otkriva oko 90 posto zaraženih nakon što se kod muškarca uzme uzorak iscjetka iz penisa. Kod žena je ovakva dijagnoza s manje rezultata jer je ponekad moguće da se mikroskopom ne vide bakterije pa je potrebno slati uzorak u laboratorij.

Liječnik može sumnjati na proširenje gonoreje na druge dijelove spolnog sustava ili ždrijela te će uzorke s tih područja slati na kulturu ili provjeru za gonoreju. Uzorak se može uzimati iz vagine, uretre, penisa, rektuma ili grla.

Pregled za otkrivanje gonoreje ne uključuje vađenje krvi, no ako liječnik sumnja da osoba ima još neku spolnu bolest poput sifilisa ili HIV-a, može zatražiti krvnu analizu. Gonoreja se može otkriti u urinu, no ako ste uz spolni odnos imali i oralni ili analni, bit će potrebno uzeti i te briseve.

Je li gonoreja izlječiva?

Prilikom pojave prvih simptoma gonoreje potrebno je obratiti se liječniku kako bi se što prije krenulo s terapijom. Liječenje gonoreje provodi se antibioticima, no bitno je početi s korištenjem u što ranijoj fazi. Opcija liječenja je i jedna injekcija ceftriaksona u mišić.

Ako se gonoreja ne liječi može doći do trajnih posljedica i rizika za zdravlje. U slučaju da se proširila krvnom strujom, bolesnik mora ostati u bolnici te se intravenski liječi antibioticima. Nerijetko se uz gonoreju pojavljuje klamidija te je potrebno simultano liječiti obje spolne bolesti.

Neke od posljedica neliječene gonoreje su:

– bol u anorektalnom predjelu

– zahvaćanje i inficiranje prostate, sjemenike i pasjemenike

– neplodnost kod muškaraca i žena

– erozija stidnih usana kod žena

– upala cerviksa – upalna bolest zdjelice, jajovoda i jajnika

– neplodnost kod žena

– sepsa

Kod zaraženih i ne liječenih može se pojaviti diseminirana gonokokna infekcija kada se gonoreja proširi na kožu i zglobove. Tada zglobovi postaju otečeni, bolni, a pokreti su ograničeni. Koža preko tih zglobova postaje crvena i topla. Nerijetko se pojavljuje i visoka tjelesna temperatura, loš tjelesni osjećaj i razvijanje artritisa kod jednog ili više zglobova. Može doći i do infekcije krvotoka i srca.

Kako bi spriječili ove posljedice, nakon terapije i prestanka simptoma će vas liječnik uputiti na još jedno uzimanje uzoraka kako bi se isključila mogućnost ponovne pojave simptoma. Za vrijeme liječenja je nužno suzdržavanje od spolnih odnosa. Laka raširenost gonoreje samo je dodatan znak koliko je važno prilikom spolnog odnosa koristiti kondom.

Kako spriječiti zarazu gonorejom?

Prvi korak pri sprječavanju zaraze gonorejom je siguran spolni odnos. To uključuje korištenje kondoma, ali i zdrave seksualne prakse. Ovo su neki od savjeta koji se preporučuju spolno aktivnom osobama, posebice mladima, kako bi što bolje izbjegli mogućnost razvijanja spolnih bolesti i gonoreje:

– koristite kondom pri svakom odnosu i koristite ga pravilno

– kondom koristite i prije penetracije ako se spolovila dodiruju

– koristite kondom i kod oralnog seksa ako je riječ o novom partneru

– izbjegavajte često mijenjati partnere ili imati seksualne odnose s osobom koja ima drugog partnera

– prilikom pojave prvih neobičnih simptoma zatražite pomoć liječnika i dijagnozu

– zatražite informacije od partnera o seksualnim kontaktima i povijesti seksualnih odnosa u slučaju ako je osoba ranije imala spolne bolesti

Dok bi potpuno suzdržavanje od spolnih odnosa bila najbolja opcija, kod mladih je najčešće nerealna. Stoga se savjetuje svim rodovima i spolovima da prije stupanja u seksualne odnose ispitaju situaciju i održavaju sigurne spolne odnose.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Spolni hormoni: Što su točno i kakve poremećaje mogu uzrokovati kod muškaraca? Peniskopija: Zašto je važna i kako se točno provodi ovaj pregled spolovila? Vaginalni iscjedak: Uzrok, simptomi i kada zbog ovog morate ići ginekologu?