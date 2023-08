Štetnost mobitela kod djece: 5 razloga zašto im trebate ograničiti upotrebu

Podijeli :

Iz kuće više ne izlazimo bez mobitela, a neki od nas ga čak nose i u zahod. Mobiteli su postali neophodni dijelovi naših života, ali posljednjih godina mobitele sve više koriste i djeca.

Pretjerano korištenje mobitela u odrasloj dobi može ostaviti određene posljedice na zdravlje osobe, od nesanice pa do oštećenja vida.

Gotovo na isti način mobitel šteti i djeci koja ga koriste u prekomjernoj mjeri.

Štetnost mobitela kod djece

Štetnost mobitela kod djece intenzivno se proučava posljednjih desetak godina i, s obzirom na to da je gotovo nemoguće izbjeći kontakt djece s tehnologijom, proučavat će se i u budućnosti.

Ono što je za sada poznato je da pretjerana konzumacija mobitela kod djece utječe na pet ključnih stvari.

1. Mentalno zdravlje

Prekomjerna upotreba mobitela može djecu učiniti ovisnima o društvenim mrežama. S obzirom na to da većina djece danas tako komunicira s prijateljima, ali i kako bi dobili informacije o najnovijim trendovima u svijetu, vrlo im je važno da budu dio tog digitalnog svijeta.

Osim toga, internet će svako dijete barem jednom dovesti do neprimjerenog sadržaja, ali i do neprimjerenog digitalnog ponašanja – cyberbullying. Sve to može dovesti do narušavanja mentalnog zdravlja djece.

Stoga, ako roditelji primijete da dijete u tome pretjeruje i odluče im to ograničiti, to može kod djece izazvati burne reakcije. No, kako bi se to spriječilo, ključno je od prvih doticaja djeteta s mobilnim uređajem postaviti granice.

Istraživanja su pokazala kako djeca ne bi trebala biti na mobitelu više od sat vremena dnevno. Sve više od toga dovelo je do porasta slučajeva depresije i anksioznosti među djecom.

2. Oštećenje vida

Koliko osoba znate, a da ne nose naočale? Ispred ekrana provodimo više vremena nego ikada u povijesti, pa ne čudi što sve više odraslih osoba ima problema s vidom. Ovaj problem ne zaobilazi ni djecu.

Uz to, dječje oči puno su osjetljivije po pitanju razvoja simptoma od prekomjernog korištenja mobilnih telefona. Prvi simptomi koji se kod djece mogu pojaviti naziva se ‘digitalno naprezanje očiju’ i uključuje bol, zamagljeni vid, glavobolje, suhe oči i umor. Stručnjaci savjetuju da djeci uređaj bude na ‘zdravoj’ udaljenosti od očiju, odnosno da ne bude preblizu te da se uključi zaštita za ugodu očiju na uređajima, ako je to moguće.

Istraživanje Nacionalnog sveučilišta Chonnam pokazalo je da provođenje od četiri do osam sati na mobitelu može uzrokovati gledanje u križ kod djece. No, problemi s očima mogu biti privremeni, ali ako primijetite da vaše dijete ima sve više posljedica koje kvare oči, posjetite liječnika.

3. Poremećaj spavanja

I kod odraslih ljudi korištenje mobitela ili ekrana neposredno prije spavanja uzrokuje loš san i nesanicu.

Kod djece je taj problem još izraženiji, odnosno može uzrokovati umor, nemir, neuredan raspored spavanja pa čak i zamjenu dana za noć.

Svjetlo mobitela mozgu šalje poruku kako je ‘vani još uvijek dan’ i da još nije vrijeme za spavanje. Dobar san potreban je svakom čovjeku, a posebice djeci u razvoju kojima je spavanje ključan dio normalnog i zdravog budućeg života.

4. Loša koncentracija tijekom dana

Sve dok djeca ne krenu u školu, ona tijekom dana nemaju prevelike obveze. Ako se prekomjerno korištenje mobitela nastavi i tijekom školskih dana, tada dolazi do loše koncentracije na nastavi, ali i tijekom učenja.

Istraživanja su pokazala kako djeca koja prekomjerno koriste mobitel imaju lošiji akademski uspjeh, ali mobitel utječe i na njihov fizički razvoj, produktivnost, pozornost kao i na razinu energije.

5. Pogrbljenost

Tijekom korištenja mobitela stvara se veliki pritisak na vrat i kralježnicu. To dovodi do pogrbljenosti i bolova u vratu, a modernim engleskim rječnikom to se naziva – ‘text neck’.

Kod ovog stanja, koje ne zaobilazi ni djecu, može se pojaviti i grba na leđima, točno ispod vrata. Ovo stanje stvara probleme s glavoboljom, ali i s lošim držanjem.

Zaključak

Nemoguće je djecu držati podalje mobitela, ali je zato moguće ograničiti njihovo korištenje. Prema istraživanjima, sat vremena na dan dovoljno je kako ne bi došlo do štetnosti mobitela kod djece.

